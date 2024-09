Gli investimenti, la crescita, le riforme, il Pnrr: quali saranno i compiti di Fitto in Ue

Ascolta ora 00:00 00:00

La nomina di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione europea è un ottimo risultato portato a casa dall'Italia che, al di là delle previsioni nere arrivate nelle scorse settimane, farà segnare un cambio di passo anche a livello Ue grazie a un peso di assoluto rilievo. Un punto ribadito con forza da Giorgia Meloni, che sui social si è congratulata con il neo-vicepresidente con delega alla Coesione e alle Riforme. Che non avrà affatto un ruolo di facciata: avrà compiti strategici, soprattutto se si considerano le sfide che nei prossimi anni l'Europa è chiamata ad affrontare. L'importanza dell'Italia si riflette nel suo portafoglio, lo stesso dell'attuale Commissione, a testimonianza del fatto che il nostro Paese è in prima linea.

Fitto dovrà occuparsi anche del Pnrr in sinergia con Valdis Dombrovskis. La missione è contenuta nella lettera d'incarico scritta da von der Leyen: " Realizzare le riforme e gli investimenti concordati stabiliti nei Piani di ripresa e resilienza degli Stati membri entro la scadenza di spesa del 2026 sarà una sfida significativa e richiederà sforzi coerenti da parte di tutti gli Stati membri e della Commissione. Vorrei che tu guidassi questo lavoro, insieme al commissario per l'economia e la produttività, e ti concentrassi sull'attuazione completa e di successo di Next Generation Eu ".

Per Meloni si tratta di un " riconoscimento importante " che conferma il " ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue ". Il capo del governo, rivolgendo un in bocca al lupo a Fitto, ha annotato con orgoglio che " l'Italia torna finalmente protagonista in Europa ". " Siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia ", ha aggiunto il presidente del Consiglio.

I compiti di Fitto in Europa

Quali saranno i compiti operativi di Fitto in Europa? L'esponente italiano sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. Sarà chiamato a modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita. Senza ovviamente dimenticare la delega alle Riforme, snodo cruciale per farsi trovare pronti e non gettare all'aria le occasioni storiche per l'Ue. Ursula von der Leyen si è detta certa che " porterà la sua grande esperienza " e la metterà al servizio dell'Europa.

Non si tratta di una semplice esultanza di parte. Infatti a certificare il successo italiano è stato anche il presidente della Commissione Ue che, nonostante gli scenari nefasti delineati da una certa sinistra, alla fine non ha disatteso le aspettative e nella composizione del Collegio ha riconosciuto al nostro Paese il doveroso peso da Stato importante e fondatore dell'Unione europea. Il Parlamento Ue ha 14 vicepresidenti, tra cui due del gruppo dei Conservatori e dei Riformisti europei (Ecr). " Mi sono basata su questo per la composizione del Collegio, che riflette l'importanza dell'Italia ", ha fatto sapere von der Leyen.

"Farà gli interessi dell'Italia"

Lo scacchiere presentato da Ursula è stato accolto con grande entusiasmo dal centrodestra, anche perché il lavoro svolto da Fitto apporterà benefici pure per il nostro Paese. " Buon lavoro a Raffaele Fitto, certi che saprà portare avanti gli interessi dell'Italia con buonsenso e concretezza ", è l'augurio avanzato su X dal vicepremier Matteo Salvini.

che conferma la credibilità ed il ruolo di peso che l'Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa

successo del governo

Per, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, la nomina di Fitto rappresenta un'ottima notizia "". Pertanto il leader di Forza Italia ha parlato di un vero e proprio "".