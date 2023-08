"Invia una tua foto con Berlusconi". Il grande murale di Paestum celebra il Cavaliere

Il "Berlusconi day" apre ufficialmente le porte a tutti i sostenitori del Cavaliere, con una partecipazione che possa essere ancora più condivisa e sentita. Tutti i fan e i seguaci dello storico leader politico possono infatti prepararsi a a celebrarlo dal 29 settembre al 1° ottobre in occasione della ricorrenza degli 87 anni dalla sua nascita. Come potranno farlo?

L'iniziativa per celebrare Berlusconi

Molto semplice. Siccome il comune di Paestum (Salerno) - che accoglierà l'evento di inizio autunno - si prepara a diventare un grande murale nazional-popolare, i partecipanti potranno infatti vedere le fotografie personali scattate con Silvio Berlusconi che verranno esposte in un grande quadro variegato. Quindi, chi ha un'immagine da condividere può inviarla alla mail dedicata: ioesilviopersempre@gmail.com. In questo modo si potrà essere inseriti nel gigantesco puzzle di volti che accompegneranno quello del Cavaliere. Ma non solo: chi ha quadri, sculture, opere artistiche sul quattro volte presidente del Consiglio - o anche sue dediche su fogli, libri o dischi - può fornirli. Questi reperti, preziosi per i possessori, verranno esposti e potranno essere goduti da tutta la comunità di Forza Italia che raggiungerà Paestum per la convention di tre giorni.

Come recentemente annunciato da Antonio Tajani, il "Berlusconi day" sarà l'occasione per festeggiare il compleanno del fondatore azzurro insieme a tanti amici che ripercorreranno, attraverso i loro ricordi, la sua vita e i suoi straordinari successi come imprenditore, sportivo e uomo politico, in un percorso lungo oltre trent'anni. La nota diffusa dal segretario nazionale di FI sottolineava come il 29 settembre sarà una " giornata interamente dedicata alla sua memoria, un tributo straordinario di affetto, una ricorrenza che sarà nel cuore di tutti. Le successive due giornate a Paestum vedranno, poi, un confronto costruttivo con la classe dirigente, con i ministri, i sottosegretari, i presidenti di Regione e gli amministratori locali per costruire insieme le basi per affrontare la sfida delle prossime elezioni europee ".

