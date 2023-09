Via Brusaferro, alla guida dell'Iss arriva Bellantone: ecco chi è

Cambio di guardia all'Istituto Superiore di Sanità: il ministro Orazio Schillaci ha nominato con proprio decreto il professor Rocco Bellantone commissario straordinario dell'Istituto per un periodo di sei mesi e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente: "Il commissario straordinario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione" , si legge nella nota diramata dal ministero della Salute. L'ex preside della facoltà di medicina e chirurgia dell’università Cattolica, 70 anni, prende il posto di Silvio Brusaferro, che - in scadenza di mandato - lascia la presidenza dopo oltre quattro anni.

Già professore ordinario di Chirurgia Generale all'Università Cattolica e membro del Consiglio Superiore di Sanità, Bellantone è stato scelto dal ministro Schillaci in una rosa di dodici candidati: il medico chirurgo endocrinologo ha avuto la meglio su Anna Teresa Palamara, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'Iss. L'iter per la nomina non è ancora concluso: sarà necessario formalizzare l'incarico con un decreto del premier Giorgia Meloni dopo il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Editor e autore di oltre 300 capitoli di trattati di Chirurgia Generale, autore di circa 600 lavori scientifici e un H-Index di 49, con 7.167 citazioni: questi solo alcuni degli spunti legati al curriculum di Bellantone, indicato nella nota del ministero come "una delle personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalità" .

"Sono onorato e grato al ministro" della Salute Orazio Schillaci "per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti, ma tengo a sottolineare e a ribadire che c'è un'audizione parlamentare ancora e poi una decisione del Consiglio dei ministri" , le prime parole di Bellantone ai microfoni dell'Adnkronos Salute. "Cosa rappresenta l'Iss per gli uomini di scienza e di medicina? La prima parola che mi viene in mente è: un tempio. Un tempio che va difeso e portato a livelli ancora più alti di quelli che già ha" , ha aggiunto l'esperto, confermando la grande emozione per la scelta di Schillaci. In attesa che il percorso si concluda, Bellantone ha evidenziato che il suo compito sarà quello di "facilitare il lavoro delle duemila persone che operano in maniera eccellente per la sanità italiana. L'abbiamo visto col Covid, ma non solo: ci sono tante situazioni di grandissima eccellenza in quell'istituto che vanno assolutamente difese" .