"In Italia non si entra illegalmente". Giorgia Meloni non cambia idea sui migranti

Durante l'appuntamento settimanale de "Gli appunti di Giorgia", la Meloni ha dedicato del tempo al tema dell'immigrazione a pochi giorni dallo sbarco di tre navi Ong nei porti di Lampedusa, Bari e Salerno. Per qusta decisione, il governo è stato accusato di aver mollato la presa su uno dei temi che hanno animato la campagna elettorale e che sono stati perseguiti fin dai primi giorni di insediamento dell'esecutivo ma Giorgia Meloni ha spiegato qual è la posizione del suo governo, una posizione ribadita anche da Antonio Tajani, ministro degli Esteri.

" Si parla di un cambio di rotta del governo: assolutamente no. Il governo non intende cambiare posizione, la nostra posizione rimane sempre la stessa: in Italia non si entra illegalmente, si entra solo legalmente ", ha dichiarato con fermezza Giorgia Meloni, rimarcando una posizione inamovibile del suo mandato. Lo scopo è molto semplice: " Vogliamo combattere il traffico di essere umani, gli ingressi illegali e le morti in mare. Non vogliamo continuare a favorire i trafficanti di esseri umani ". Sulle coste settentrionali dell'Africa, infatti, c'è un vero e proprio mercimonio, in cui vengono offerti anche migliaia di euro per mettere i migranti a bordo di carrette che non hanno possibilità di raggiungere l'Europa. " La gente che organizza le partenze dei migranti illegali verso l'Italia gira armata e io non voglio aiutare questa gente perché io le mafie le combatto tutte ", ha detto ancora Giorgia Meloni. Nelle sue parole si legge un annuncio di nuove misure contro l'immigrazione irregolare, che potrebbero essere prese già nelle prossime settimane.