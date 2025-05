"Joint Stars for Charity", il più grande evento delle Difesa Italiana e della solidarietà

Il progetto “Joint Stars for Charity”, promosso dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), unisce l’impegno delle Forze Armate a quello del mondo sanitario e istituzionale, con l’obiettivo di sostenere iniziative solidali. Realizzata in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Brotzu e con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, l’iniziativa punta a creare una rete di inclusione e supporto, valorizzando il legame tra servizio, comunità e speranza.

L'esercitazione

Nell’ambito dell’esercitazione Joint Stars 2025, il più grande evento della Difesa italiana coordinato dal COVI, nasce un’iniziativa volta a rafforzare il legame tra le Istituzioni e il territorio. Sabato 10 e domenica 11 maggio, militari, enti locali, aziende e associazioni si uniranno per raccogliere fondi destinati all’acquisto di due posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva pediatrica per l'ospedale Brotzu.

Gli eventi

Tra gli eventi più importanti, sabato 10 maggio alle 18.30 si terrà un concerto benefico della Banda Interforze, a bordo di Nave Trieste, ormeggiata al molo Rinascita del porto di Cagliari. Con la partecipazione di artisti come Bungaro, la serata unirà musica e solidarietà, sostenendo la realizzazione del nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ARNAS G. Brotzu e promuovendo valori universali come la cura, la vita e il sostegno ai più fragili.

Il Tenente Colonnello Domenico Veliani, responsabile del Cerimoniale del COVI, illustra il focus dell’iniziativa: “ Il progetto Joint Stars for Charity è frutto della volontà unanime di mettere al servizio della comunità sarda competenze e professionalità, per raggiungere un traguardo ambizioso: dotare l’ospedale Brotzu di nuovi letti e respiratori per la terapia intensiva pediatrica, gettando le basi per un futuro reparto di Rianimazione. Finora, grazie al contributo di aziende nazionali e internazionali, che partecipano in qualità di sponsor nelle manifestazioni, sono stati raccolti circa 100 mila euro ”.

Il sostegno all’iniziativa è aperto a tutti: è possibile contribuire acquistando i biglietti del concerto tramite il sito del Box Office Sardegna o partecipando al pasta party solidale di domenica. " Unendo le forze possiamo rendere concreto questo progetto, raggiungendo l’obiettivo dei 120mila euro e offrendo cure specialistiche ai bambini nel loro territorio. Un gesto di speranza, un regalo autentico per il futuro dei più piccoli ", ha dichiarato Veliani.

Il programma

Un fitto calendario di appuntamenti accompagnerà il weekend solidale. Tra le attività in programma: sabato e domenica, screening sanitari gratuiti per i bambini, a bordo di Nave Trieste, realizzati da personale medico militare e della ASL; domenica 11 maggio, la corsa solidale “IX Karalis 10”, organizzata dall’ONLUS “Insieme contro il dolore” e dalla A.S.D. Nuova Atletica Sardegna.

Sempre domenica, sarà possibile partecipare al ‘pasta party’, che si svolgerà presso il Comando Marittimo Autonomo Ovest: i ticket potranno essere acquistati o sul sito oppure direttamente domenica al molo ‘Ichnusa’. Infine, domenica alle 16.30, presso l’Ospedale San Michele dell’ARNAS G. Brotzu, andrà in scena lo spettacolo musicale per bambini “Pierino e il Lupo”, accompagnato da una donazione di giochi e materiale didattico per i piccoli ricoverati.

Il concerto della Banda Interforze e di Bungaro

La musica sarà il filo conduttore dell’intera iniziativa, simbolo di coesione e condivisione. Il concerto della Banda Interforze, impreziosito dalle voci di Gaia Gentile e del cantautore Bungaro, che sarà accompagnato dal sax di Raffaele Casarano, offrirà un repertorio variegato, con un omaggio all’Italia attraverso l’Inno Nazionale.

Il Colonnello Massimo Martinelli, Direttore della Banda Interforze e della Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, sottolinea come la musica possa essere uno strumento straordinario per unire e sostenere iniziative di solidarietà: “ Le bande militari rappresentano non solo la tradizione delle Forze Armate, ma anche un veicolo per trasmettere valori come il lavoro di squadra, la solidarietà e l’impegno civile. Esibirsi a bordo della Nave Ammiraglia della Marina Militare per una causa così nobile è un onore che coinvolge l’intera comunità ”.

Anche il cantautore Bungaro ha aderito con entusiasmo all’iniziativa: “ Partecipare a un progetto di questa portata è motivo di orgoglio. La musica, quando nasce da verità profonde, ha un potere curativo per l’anima. Aver scelto il mio sentire mi dà coraggio e forza per continuare a proteggere la bellezza e la qualità umana. Condividere tutto questo con un musicista di talento come Raffaele Casarano è un privilegio: poter contribuire all’acquisto di posti letto per la terapia intensiva pediatrica rappresenta un atto di grande umanità ”.

Sulla stessa linea, il musicista Casarano che aggiunge: “ Tra me e Bungaro c’è una rara alchimia. Condividere il palco con quasi 100 musicisti per una causa così importante sarà un’esperienza emozionante. Fare qualcosa per i bambini rende tutto ancora più speciale ”.

La conduzione

A presentare il concerto sarà la giornalista Incoronata Boccia, vicedirettrice del TG1, che ha lavorato per anni nella redazione del TGR Sardegna. “ Quando vivevo a Cagliari, spesso ricevevamo notizie di voli militari speciali organizzati per trasferire fuori dall’isola bambini gravemente malati, a causa della mancanza di una terapia intensiva pediatrica. Da madre e da cronista, ho sempre percepito il peso di quelle partenze forzate. Questa iniziativa può davvero cambiare le cose, evitando ai piccoli pazienti e alle loro famiglie viaggi dolorosi in cerca di cure ”.

La nave Trieste

Un'iniziativa che unisce musica, impegno civile e speranza, mostrando come la solidarietà possa andare lontano, anche a bordo di una nave militare.

A bordo della Nave Trieste, una moderna unità navale con un avanzato comparto sanitario, saranno effettuati gratuitamente diversi screening medici per i bambini delle scuole locali. Questo servizio è possibile grazie alla collaborazione tra il personale militare e quello della ASL, rafforzando il legame tra le istituzioni e il territorio.