“Il Ken di Giorgia”. Selvaggia Lucarelli insulta il compagno di Meloni

Tra un giornalista italiano che difende il nostro Paese e, al contrario, un ministro tedesco che attacca gratuitamente l’Italia, la sinistra nostrana non ha dubbi su chi difendere a spada tratta. Tra Andrea Giambruno, conduttore televisivo e compagno di Giorgia Meloni e Karl Lauterbach, ministro della Sanità tedesco, il carrozzone mediatico ha già scelto da che parte schierarsi. L’opposizione giornalistica e politica si toglie la maglia azzurra della nazionale e si infila la divisa ufficiale della Germania. L’attacco più scomposto arriva da una firma di punta della squadra anti-Meloni: Selvaggia Lucarelli. La giornalista del Fatto Quotidiano, esperta di insulti gratuiti, scrive un commento fuori misura, condito da paragoni sprezzanti, nei confronti del conduttore.

La lezione di Andrea Giambruno

L’unica “colpa” del compagno di Giorgia Meloni? Avere difeso l'Italia, in modo legittimo ma scanzonato, da attacchi verbali sconsiderati. Il 13 luglio scorso, il ministro Lauterbach, aveva twittato: “Se le cose continuano così – aveva scritto l’esponente tedesco a margine delle sue vacanze italiane – queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine” . L’apocalisse, come da copione, è sempre dietro l’angolo. “Il cambiamento climatico – aveva sentenziato il ministro – sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine” .

Da qui le reazioni del governo di centro destra e la risposta di Andrea Giambruno. Il conduttore di Rete Quattro e primo “first gentleman" della Repubblica Italiana, ieri pomeriggio, ha risposto duramente alle provocazioni del politico tedesco. “Se non ti sta bene – ha esordito scherzosamente – stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera, stai bene, no?”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

La difesa, scherzosa e pungente, del compagno di Meloni ha scatenato le critiche della sinistra. In estrema agonia politica e sovrastata dagli ultimi successi internazionali del premier italiano, l’opposizione mediatica e non solo si attacca a questioni secondarie. Dopo gli attacchi a caldo di ieri pomeriggio oggi arrivano i commenti a freddo. Con i secondi che, come spesso accade, sono peggio dei primi. L’analisi più altezzosa, ovviamente, la firma Selvaggia Lucarelli. L’opinionista del Fatto Quotidiano, non riesce a contenersi: “Il vero Ken – esordisce la giornalista – è lui” . Il paragone con Barbie è l’ultima “grande” pensata della Lucarelli: “Roba che se rifanno un remake di Barbie – aggiunge – altro che Ryan Gosling” .