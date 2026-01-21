Lame e lamentele

Forse è solo perché non ne hanno mai incontrato uno. Armato di coltello, vogliamo dire. Perché se no fatichiamo a capire. Lungi da noi cedere alle sirene razziste di certa destra. Ma neppure piegarci all'ondata di giustificazionismo di certa sinistra...

Sì, parliamo di accoltellamenti a scuola.

Negli ultimi giorni abbiamo sentito dire che il problema non sono le lame, ma altro. Per Massimo Giannini è la mancanza di corsi all'affettività nelle scuole: per fermare i «maranza» basterebbe «usare un linguaggio che include e che rispetta». Per Giovanni Floris è colpa delle famiglie italiane che spaventano i propri figli in maniera un po' razzista dicendo: «Attento... quelli sono africani che hanno le lame!». Per Concita De Gregorio la responsabilità è di certi giornalacci che raccontano i crimini con parole offensive: basterebbe «disarmare le parole». Mentre per il direttore di Fanpage - ma lì girano tante fake è tutto un modo per mostrificare i giovani stranieri, «il capro espiatorio perfetto in Italia».

Poi abbiamo notato anche una curiosa tendenza sui social: gente a occhio e martello di sinistra che si vanta di come già ai loro tempi a scuola era tutto un girare di lame, sembrava il Nicaragua, ed erano tutti italiani, tutto uno sguainare di «Io minacciai uno del Classico nel 2017», «Un mio compagno di Asti nel '90 mi puntò un

serramanico in faccia», «Io portavo il coltello alle superiori nel 1987 e sono femmina e italiana».

Mah. Mi sa che gli unici sfigati a non aver mai portato una lama a scuola siamo noi. E sì che siamo sempre stati di destra.