"Lei è anticomunista?". Ma Rosy Bindi gela lo studio: cosa (non) ha detto

La sinistra italiana perde il pelo ma non il vizio. Mentre il Pd di Elly Schlein è impegnato sia a indignarsi per quattro nostalgici vergognosi col braccio teso sia a scansionare il passato di Fratelli d’Italia, i suoi ex esponenti di spicco non riescono a dire la parola magica: anticomunismo. O, meglio ancora, anti-totalitarismo. È questo il caso di Rosy Bindi, ex presidente del Partito democratico e “madre nobile” del centrosinistra odierno.

A domanda secca sul suo presunto anticomunismo, l’ex figura di spicco della gauche nostrana preferisce sviare la questione e buttare la palla in tribuna. Incalzata per l’occasione da Massimo Gramellini, giornalista e conduttore del talk show In Altre parole su La7, la reazione di Rosy Bindi è sintomo della cosiddetta superiorità morale della sinistra. “Lei si definisce anticomunista?” , domanda Gramellini per togliere qualsiasi dubbio. “Io – replica di getto Bindi – sono una donna di sinistra e sono antifascista” . Sul comunismo ancora nulla: “Io – prova a rimediare - non sono mai stata comunista” . Ma poi aggiunge: “Ho contribuito ad avere reso il comunismo un fattore integrante della democrazia”. “In questo Paese – conclude tirando in ballo il ritornello preferito dal Pd – il comunismo è rientrato nel processo democratico, i comunisti hanno scritto la Costituzione, i fascisti no” .

#inaltreparole Lei è anticomunista? La risposta di Rosy Bindi https://t.co/ivirUvcufg — La7 (@La7tv) January 20, 2024

La risposta dell’ex presidente dem, purtroppo, certifica nuovamente la presenza di una sinistra attenta agli errori storici degli avversari e, al contrario, colma di retorica e finto buonismo sulle ambiguità del proprio passato. Una sinistra che si ricorda, giustamente e legittimamente, le terribili conseguenze del fascismo e però si dimentica a piacimento delle drammatiche ripercussioni che il comunismo ha avuto in tutto il mondo. Una sinistra allo stesso tempo piena e vuota di memoria storica. Un’amnesia a intermittenza che ha colpito il fronte democratico anche negli ultimi anni. È infatti lo stesso Partito democratico che, più o meno volontariamente, si scorda della risoluzione del 2019 approvata dal Parlamento europeo.