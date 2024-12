La libertà di viaggiare, lo spot di Aspi sulle note di Gaber

Ascolta ora 00:00 00:00

Cento anni fa veniva inaugurata la prima autostrada al mondo, l’A8 Milano-Varese. Il 4 ottobre del 1964, invece, veniva aperto al traffico l’asse portante della rete autostradale del nostro Paese: l’Autostrada del Sole. L’A1, che oggi compie 60 anni, resta la più grande opera pubblica mai realizzata in Italia. Per il Gruppo Aspi il 2024 è stato anche un anno contraddistinto sia dal record dei volumi di traffico lungo la propria rete, con 5 miliardi di chilometri percorsi, sia dal primato di investimenti, pari a due miliardi di euro messi a terra in dodici mesi.

In questo contesto, con uno sguardo rivolto a un futuro caratterizzato da fiducia e innovazione, Autostrade per l’Italia ha lanciato la nuova campagna istituzionale dal claim «La libertà è movimento». Questo progetto ricorda il ruolo centrale dell’autostrada come simbolo di connessione di luoghi e di libertà delle persone: libertà di viaggiare e di scegliere il proprio percorso, secondo le proprie esigenze. Da qui, la scelta di “Libertà” di Giorgio Gaber come colonna sonora, anche per raccontare la dimensione collettiva di questa infrastruttura, mostrando una varietà di esperienze: dall’autotrasportatore, alla coppia di motociclisti. Dalle maestranze che lavorano nei cantieri del Gruppo, fino alla famiglia che parte per un viaggio nato dalla fantasia dei bambini. Sono proprio i bambini, con la loro immaginazione, la chiave narrativa dello spot. Le idee e i movimenti dei due fratelli, impegnati a realizzare uno svincolo autostradale in miniatura, si traducono nelle azioni delle donne e degli uomini impegnati nei cantieri autostradali. Alla fine, i protagonisti dello spot si ritrovano in un’area di servizio e la costruzione dei bambini si trasforma nel nuovo logo di Autostrade per l’Italia. Una nuova immagine che è il punto di approdo di un lungo processo di trasformazione aziendale. «Per il nostro gruppo – afferma la presidente di Aspi Elisabetta Oliveri – questa non è solo la campagna di comunicazione di un nuovo brand, ma è anche il modo per sottolineare il ruolo insostituibile della rete autostradale nello sviluppo economico e sociale del Paese».

La campagna, che sarà trasmessa sulle principali reti tv nazionali, in radio

e nei cinema, è stata concepita dall’agenzia Meta Europe Production con la direzione creativa di Luca Josi e Allegra Scattaglia, è stata prodotta da Think/Cattleya per la regia di Igor Borghi e la post-produzione di M74.