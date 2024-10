Liguria al voto con l'allerta arancione: spostati alcuni seggi a rischio allagamento

Ascolta ora 00:00 00:00

Urne aperte in Liguria, chiamata a eleggere il prossimo presidente di Regione. Saranno momenti di grande ansia, non solo per l'esito incerto dell'appuntamento politico ma anche per l'ondata maltempo. Sullo sfondo proseguono le ricerche di un uomo disperso da ieri. In molte zone resta l'allerta arancione e, in via precauzionale, sono stati spostati alcuni seggi situati in zone esposte a rischi. Comunque le operazioni elettorali si svolgeranno regolarmente; i seggi si sono costituiti su tutto il territorio.

Elezioni regionali in Liguria, testa a testa Bucci-Orlando

I cittadini liguri potranno votare fino alle 23 di oggi o, in alternativa, nella giornata di domani dalle 7 alle 15. Si delinea un testa a testa tra Marco Bucci del centrodestra e Andrea Orlando del centrosinistra. In gara anche Alessandro Rosson (Indipendenza), Davide Felice (Forza del Popolo), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare), Marco Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Rollando (Per l'Alternativa), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord) e Nicola Morra (Uniti per la Costituzione).

Tiene banco lo scenario meteo, considerando il maltempo che sta imperversando sulla Liguria. Nelle scorse ore sono stati costanti i contatti tra le Prefetture e i Comuni per le operazioni di allestimento, con l'obiettivo di garantire il diritto al voto e la fruibilità dei seggi. Nei giorni scorsi i sindaci sono stati invitati a monitorare l'eventuale presenza di sezioni in zone che potrebbero riscontrare un rischio allagamento in caso di forti precipitazioni. E così per alcuni seggi sono state trovate delle alternative.

Esondazioni e un disperso: resta l'allerta arancione

All'alba sono riprese le ricerche di Davide Violin, l'uomo scomparso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano (nel Genovese) a causa del nubifragio. Il 62enne, un ristoratore molto noto nella zona, potrebbe essere rimasto travolto da uno smottamento provocato dall'esondazione di un torrente. Nella zona erano presenti tre auto; una di queste è stata ritrovata distrutta. Ieri sera le ricerche erano state sospese a causa del buio.

Le abbondanti piogge hanno portato all'esondazione del torrente Quiliano nel Savonese; sono stati chiusi all'occorrenza i ponti che lo attraversano. Il fiume Bormida è a livelli di guardia, e in alcune zone è già esondato. Sulla linea Savona-Ventimiglia la circolazione ferroviaria è rallentata tra Finale e Spotorno per un inconveniente tecnico alla linea.

Inevitabili gli effetti sulla mobilità ferroviaria, con rallentamenti fino a 60 minuti. È in corso l'intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Nella notte sono state diverse le operazioni dei Vigili del fuoco; mobilitata anche la Protezione civile.