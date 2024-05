Valditara: "Colpire nel portafoglio chi aggredisce i docenti"

Nella scuola è necessario ripristinare il principio di autorità, chi aggredisce i docenti va colpito nel portafoglio: questa la strada indicata da Giuseppe Valditara. Intervenuto in collegamento al congresso nazionale Dirigenti Scuola, sindacato italiano dei presidi, il ministro dell'Istruzione e del Merito ha acceso i riflettori sulle tante, troppe notizie di violenza contro i professori, ma non solo. "Dobbiamo sconfiggere la cultura sessantottina che nega le radici dell'autorità e dunque l'autorevolezza di chi dirige una scuola e insegna" , l'indicazione del titolare del Miur.

Valditara ha stroncato senza mezzi termini la caduta di rispetto che vi è nella società verso il mondo della scuola, rimarcando che anche i genitori degli studenti devono rispettare dirigenti e docenti: "Siamo in una democrazia matura, in una società democratica, l'autorità non deve preoccupare, anzi è fondamentale perché è il contrario dell'anarchia" . E, come evidenziato in precedenza, il ministero è pronto a intervenire in tackle sui violenti: "Prevediamo per la prima volta di colpire nel portafoglio chi aggredisce un docente o dirigente scolastico perché è così che si dissuadono comportamenti inaccettabili" . Una linea chiara, netta, perentoria.

Nel corso del suo intervento, Valditara ha sottolineato che oggi ricorrono elementi che ricordano molto gli anni Settanta, ponendo l'accento sulla necessità di apprendere "l'epoca del terrorismo", mentre nei programmi scolastici italiani si impiega "un anno a studiare i dinosauri". "Se noi siamo italiani, forse lo dobbiamo al Risorgimento, che va studiato, come vanno studiate la Seconda guerra mondiale, la Guerra fredda e l'epoca del terrorismo" , ha proseguito il ministro dell'Istruzione e del Merito, che ha indicato la scuola come mondo centrale per lo sviluppo della società e più in generale del Paese.

Un altro tema molto importante riguarda il lato economico, Valditara ha reso noto di aver ottenuto dalle banche delle condizioni particolarmente agevolate per tutta la categoria del mondo della scuola. Mossa necessaria per fornire ridare autorevolezza economica e sociale al personale. A proposito della semplificazione, Valditara ha presentato il tavolo di natura contrattuale che "ha fortemente voluto per i presidi, affinché si individuino quei meccanismi necessari per agevolare la vita al personale della scuola" .

Poche chiacchiere e tanti fatti, come sempre.