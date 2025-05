"Mi fa l'interrogatorio? Questurina!". Lite in studio tra Gasparri e Boldrini

Ascolta ora 00:00 00:00

La puntata de L'aria che tira si è fatta decisamente più movimentata quando fra Maurizio Gasparri e Laura Boldrini, entrambi ospiti in studio, si è scatenata un'accesa lite. A causare lo scontro sono stati i due fotomontaggi di Donald Trump, che tanto stanno facendo discutere in questi ultimi giorni. In tanti hanno infatti commentato le due immagini postate sull'account X della Casa Bianca: nella prima il presidente degli Stati Uniti indossa la veste papale, nella seconda viene proposto come un guerriero Jedi di Star Wars.

Ovviamente l'argomento è stato affrontato anche nella trasmissione condotta da David Parenzo, e si è scatenato un vero e proprio putiferio. Invitato a commentare la trovata del presidente Usa, Gasparri ha dichiarato: "Negli anni '80, in America, divenne presidente repubblicano un attore, che era stato governatore della California (Ronald Reagan, ndr). Fu un grande presidente, contro i dazi e favore del libero mercato. Fece una politica di forte anticomunismo..." Visibilmente contrariata, Laura Boldrini si è intromessa: "E in conclusione?".

Da qui, lo scontro. "Mica siamo a scuola, mica lei mi deve fare l'interrogatorio. Sto parlando con Parenzo ", è la piccata replica di Maurizio Gasparri. Per tutta risposta, Laura Boldrini fa una risata. "Volevo dire... abbiamo avuto un attore che si fece politico e presidente. Adesso abbiamo un presidente che viene dal mondo produttivo e che si fa attore ", ha ripreso il capogruppo di Forza Italia al Senato. "E quindi va tutto bene? ", ha sbottato la reppresentante del Pd, interrompendo di nuovo.

" Guardi, lei si deve calmare ", ha ribattuto Gasparri. "Si arrampica sugli specchi! Ci dica cosa pensa! ", ha aggiunto la Boldrini. " Lei pensi a quello che dico, e se lo capisce" , è stata la pronta risposta del senatore. "Se lo capisco? È abbastanza difficile starle dietro" , ha dichiarato allora la deputata dem.

Inutili i tentativi di Parenzo di riportare la calma in studio. " Fa la questurina, ora le presento i documenti!" , è stata la provocazione di Gasparri.

"Ma lei come si permette? Come si permette?

"Io le ho solo chiesto cosa ne pensava, e lei si è arrampicato sugli specchi! Non vede che è una cosa imbarazzante?"

Vede che non capisce?"

", ha quindi tuonato Laura Boldrini., ha chiuso Gasparri.