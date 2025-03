"Livello penoso". Delirio Fornero: insulta Meloni e Salvini

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la gazzarra in Aula sul manifesto di Ventotene, la sinistra ora ritorna nei salotti rossi. L’obiettivo, però, rimane sempre lo stesso: attaccare in modo indiscriminato l’operato del governo di centrodestra e, come se non bastasse, puntare il dito contro Giorgia Meloni e i suoi ministri. L’ultima esibizione in questo senso porta la firma di Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro durante il governo Monti e da sempre molto attiva contro l’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia.

Durante l’ultima puntata di "In Altre Parole" (La7) di domenica 23 marzo, Fornero è tornata sulle naturali tensioni all’interno della maggioranza e, in particolare, sui presunti dissidi tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente del Consiglio. “Queste tensioni alla fine potranno generare un momento di rottura inaspettato”, esordisce la Fornero incalzata da Massimo Gramellini in quella che sembra più un’agenda dei desideri che un’analisi politica fredda e distaccata. Poi, a stretto giro, aggiunge: "Meloni sa di essere forte, mentre Salvini non sa più a che santo votarsi perché ha perso il suo elettorato che non ha più. Continua a fare degli errori, uno dietro l’altro". Parlando della Lega, aggiunge: "Essere il partito dei 'quaquaraqua' è il massimo per loro. Erano il partito del Nord, ora sono il partito dei quaquaraqua”.

Da qui l’insulto più grave. Secondo la Fornero il governo è a un “livello penoso”. Nessun errore di battitura. “Siamo a un livello quasi penoso. Anche per quelli che hanno creduto alla Lega pensando che separarsi dal Sud avrebbe beneficiato tutti”, sentenzia l’ex ministro. Infine, riguardo alla destra italiana, commenta: "Meloni ha una linea abbastanza chiara e sa muoversi nello scenario internazionale, ma Salvini? Non sembra sapere come muoversi nello scenario internazionale. È tutto sbagliato. Non so come abbiamo fatto finora".

Peccato che i commenti che arrivano sui social vadano in direzione opposta. “La Fornero dalle lacrime ipocrite dopo che ha impedito a decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici (gli esodati) di sopravvivere?, ricorda un utente.