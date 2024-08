"Agenti sionisti". Online la vergognosa lista di proscrizione dei comunisti: anche ilGiornale nel mirino

Ascolta ora 00:00 00:00

Politici, giornalisti, intellettuali, imprenditori, manager e non solo. Il portale del nuovo Partito Comunista Italiano ha pensato bene di pubblicare una sorta di lista di proscrizione in cui compaiono tutti i personaggi famosi italiani che hanno pubblicamente sostenuto Israele. Il titolo di uno degli ultimi post pubblicato sul sito rosso titola espressamente: " Sviluppare la denuncia e la lotta contro organismi e agenti sionisti in Italia ". Ovvero: " La lotta contro organismi e agenti sionisti operanti in Italia è lotta sia per sostenere la resistenza del popolo palestinese sia per liberare il nostro paese dai gruppi imperialisti italiani e stranieri e in particolare dal protettorato Usa-Nato! ".

In basso, un lunghissimo elenco di tutti coloro che vengono sostanzialmente additati come "nemici" sostanzialmente da denunciare. Tra i tanti nomi, sono comparsi quelli di John Elkann, Ester Mieli, Gabriele Albertini, Claudio Lotito, Sara Funaro. E poi molti giornalisti de Il Giornale: il direttore Alessandro Sallusti, Nicola Porro, Vittorio Feltri, Augusto Minzolini, Marcello Foa, Fiamma Nirenstein e Francesco Giubilei. Poi ancora Carlo De Benedetti, Leonardo Maria del Vecchio, Noemi Di Segni, Enrico Mentana, Aldo Cazzullo, Roberto Sergio, Paolo Mieli, Ferruccio De Bortoli, Mario Sechi, Giuliano Ferrara, David Parenzo e Giampiero Mughini. " L'entità sionista è parte integrante del sistema di potere della Repubblica Pontificia ", scrivono i comunisti. " Essa opera nel nostro paese sia attraverso proprie aziende inserite nel tessuto finanziario e commerciale italiano, sia attraverso uomini di fiducia (ebrei e non ebrei) con ruoli apicali nell’ambito mass-mediatico, nel campo dell’istruzione, della medicina, della ricerca scientifica, della politica e delle istituzioni: di seguito diamo un elenco di alcune di tali aziende e agenti ".