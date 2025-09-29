Abbonati
In evidenza
Interni

L'ultima gaffe di Tridico: non può nemmeno votarsi da solo

Dopo gaffe, supercazzole e silenzi imbarazzanti, ecco la ciliegina sulla torta del candidato del campo largo: non ha spostato la residenza in Calabria

L'ultima gaffe di Tridico: non può nemmeno votarsi da solo
00:00 00:00

Mancano sei giorni alle elezioni regionali in Calabria, è tutto pronto per la nomina del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Quella che si sta per concludere non è stata una campagna elettorale facile per Pasquale Tridico, volto di spicco del Movimento 5 Stelle e candidato governatore del campo largo. Raffiche di gaffe, supercazzole e errori clamorosi: non è mancato nulla. Ma attenzione, perchè non è finita qui: ecco la ciliegina sulla torta.

Il van contromano (e sulle strisce) e le gaffes in tv. Tridico sempre più in affanno

Il principale sfidante del governatore uscente Occhiuto non ha nemmeno spostato la residenza in Calabria per poter votare domenica prossima. L'ex presidente dell'Inps non vive nella regione che spera di governare da oltre trent'anni, ma a Roma. E attenzione: ha deciso di confermare questa linea nonostante la possibilità di cambiare la residenza e votarsi da solo. Tant'è che in un recente confronto tv Occhiuto - che voterà regolarmente nella sua Cosenza - ha ironizzato: "Pare che tu sia residente a Roma, domenica non potrà deporre la scheda". La replica di Tridico? Scena muta.

Tridico ci ricasca: la fake su Liguori per raccattare voti

Un dettaglio che sembra certificare la distanza tra Tridico e la Calabria, nonostante le solite filippiche da campagna elettorale. Come evidenziato in precedenza, il grillino avrebbe avuto tutto il tempo necessario per spostare la residenza, anche solo temporaneamente: la sua candidatura alla presidenza della Giunta regionale è stata ufficializzata tra il 20 e il 23 agosto, mentre le liste elettorali si chiudono un mese prima del voto. In soldoni, avrebbe potuto spostare la residenza entro il 5 settembre per poter tranquillamente votare domenica 5 ottobre.

Una scelta quantomeno curiosa, per non rincarare la dose.

E non è un mistero che sia M5s che Partito Democratico siano stupiti, se non sconcertati. Del resto non è la prima topica. E c'è ancora una brutta notizia: ci sono altri quattro giorni di campagna elettorale per peggiorare la situazione...

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica