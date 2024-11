M5s, Grillo non ci sta e chiede la ripetizione del voto

La sua mossa era stata anticipata in qualche modo da Danilo Toninelli, che gli è stato sempre particolarmente fedele anche in questi tempi, e adesso è arrivata l'ufficialità: Beppe Grillo ha richiesto di ripetizione del voto online degli iscritti del Movimento 5 Stelle su tutti i quesiti messi in votazione da giovedì a ieri e che hanno segnato la vittoria congressuale di Giuseppe Conte, nonché la fine della stessa figura del garante occupata negli ultimi anni dallo stesso comico genovese. Ecco quindi servita la gelida vendetta personale del fondatore della comunità pentastellata, che ha deciso formalmente di combattere su ogni terreno legale e politico la propria battaglia contro il cerchio magico contiano.

L'obiettivo di Grillo è chiaro: ovvero quello di sfidare di nuovo Conte sul quorum. Ma stavolta con un'arma in più: non è escluso infatti che questa volta l'Elevato possa fare direttamento un appello all'astensione, personalizzando così il voto. Il ragionamento che starebbe dietro la mossa del garante (ex?) - come sussurra qualche movimentista della prima ora - è che se i sì alla cacciata di Grillo dal Movimento sono meno di 35mila, adesso sarebbero costretti a trovare altri 10mila votanti, per potere raggiungere in questo modo la maggioranza assoluta degli iscritti necessaria per validare l'elezione. Quale mezzo migliore, quindi, come quello di chiede un nuovo voto su tutti i quesiti, così come stabilisce lo statuto.

Del resto il percorso costituente non poteva proprio chiudersi così, con il discorso di Conte come trionfatore. A sipario calato, Grillo non ha voluto attendere nemmeno il termine massimo dei cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati enunciati ieri pomeriggio dal notaio, giusto per consolidare una sorta di suspence.

La voglia di una rivalsa immediata è stata troppo forte, specialmente dopo quel lungo applauso di domenica che in assemblea aveva salutato il via libera alla sua esclusione da quel M5s che aveva fondato l'attore ligure poco più di quindici anni fa insieme a Gianroberto Casaleggio. Quella scena non era piaciuta neanche ad altri diversi veterani dei 5 Stelle, come Chiara Appendino e Roberto Fico.