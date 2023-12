Malore per Beppe Grillo: ricoverato a Cecina per accertamenti

Articolo in aggiornamento

L'ex comico e fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, si trova da domenica presso l'ospedale di Cecina in regime di ricovero. Dopo un malore, il garante del pentastellati si è recato presso il nosocomio della città costiera toscana, dove è stato trattenuto nel reparto di osservazione per condurre alcuni esami ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Già oggi, infatti, Grillo dovrebbe essere dimesso.