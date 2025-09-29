Meloni celebra la rielezione di Acquaroli: "Premiato il suo duro lavoro"

Francesco Acquaroli riesce nell'impresa e viene confermato presidente delle Marche. Il centrodestra unito riesce a blindare la regione. Fratelli d'Italia conferma il trend positivo risultando - al momento - primo partito superando il 29%.

Uno dei primi commenti arriva da Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha voluto congratularsi con il rieletto presidente della Regione: "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti e buon lavoro".

A parlare sono anche i colonnelli della maggioranza che sostiene Giorgia Meloni. Il responsabile dell'organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli ha commentato: "Ora il centrosinistra dirà che è una piccola competizione locale. Hanno detto che era la grande sfida, l'Ohio d'Italia, ora che hanno perso diranno che era una piccola vicenda locale" chiarendo che le Marche "ormai sono andate, pensiamo alle prossime" rimanendo cauto e forse un pò scaramantico. "Aspettiamo i dati definitivi ovviamente, però diciamo che con serenità vediamo quello che abbiamo sempre detto, che i cittadini riconoscono il buon governo. Nelle Marche il buon governo di Francesco Acquaroli, e a livello nazionale vediamo che il centrodestra continua ad aumentare i propri consensi. Siamo sereni quindi e continuiamo a fare il nostro dovere”.

Il dato interessante è quello di Forza Italia. Il capogruppo della brigata azzurra al Senato Maurizio Gasparri vedendo i primi exit polls e vedere il partito di Berlusconi al 9% "sarebbe un ottimo risultato, considerata la forza di Fratelli d'Italia e di due liste civiche vere". Il vantaggio del governatore uscente è ormai consolidato - circa otto punti percentuali - e su questo il senatore forzista ha aggiunto: "Molti dicevano testa a testa" invece la partita sembra già chiusa. Poi i complimenti alla base: "I nostri esponenti locali hanno ben lavorato. Siamo soddisfatti dello stato di salute che sembra esserci per Forza Italia e il centrodestra".

Anche Roberto Occhiuto - presidente uscente della Calabria - ha voluto congratularsi con il collega rieletto: "Congratulazioni a Francesco Acquaroli. I marchigiani hanno premiato inequivocabilmente il buongoverno del centrodestra". Il candidato azzurro - sostenuto anche da Fdi e Lega - si è ricandidato alla guida della regione e proprio sulle elezioni del prossimo 5-6 ottobre ha detto: "Ci vediamo tra una settimana in Calabria per festeggiare un’altra grande vittoria e il 2-0 sulla sinistra”.

Dalla Lega arriva il commento di Andrea Crippa - deputato del Carroccio ed ex numero uno della Lega Giovani - ha detto: "Il dato del centrodestra è ottimo, frutto del buon governo del territorio in una regione non tradizionalmente governata dal centrodestra" soffermandosi sul dato del partito guidato da Matteo Salvini. "Il dato della Lega è un ottimo dato, frutto di una campagna elettorale intensa. L'obiettivo era vincere le Marche, sembra che ci siamo riusciti".

Poi la stilettata in punta di fioretto in vista della scelta del front-man per il Veneto: "Scegliamo il candidato migliore, direi che la Lega ha un radicamento importante. Non ragioniamo per spartizioni, credo che la Lega abbia tutte le caratteristiche per avere il candidato presidente".