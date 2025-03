"Matricola". "Professorino". È scontro in tv tra Ceccardi e Parsi

Ascolta ora 00:00 00:00

Vivace scontro televisivo tra l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi e il politologo Vittorio Emanuele Parsi davanti alle telecamere di Coffee break su La7.

“Fino al 2008 l’economia europea era più avanti di quella americana in termini di valore assoluto. Dopo il 2008 c’è stato il sorpasso e oggi l’economia americana supera quella europea del 50%. E questo trend è destinato a crescere”, ha sostenuto Ceccardi prima di attaccare le "politiche green" e la "cultura woke" portata avanti dall'amministrazione del democratico Joe Biden. “L’economia americana, che è cresciuta moltissimo durante l’epoca Trump nel primo quadriennato 2016-2020, poi era completamente crollata con il governo di Biden", ha sostenuto Ceccardi.

Dati che non convincono assolutamente, professore ordinario di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano, il quale replica: “Io non so dove lei abbia letto questi dati, onorevole”. La leghista ribatte: “Dal Financial Times" e, a quel punto, Parsi interviene nuovamente e sbotta: “Lei ha sostenuto che l’economia americana oggi vale una volta e mezza quella dell’Europa. Questa è una bestialità che non ho mai sentito da nessuna parte, perché non è così”. Ceccardi si dice pronta a reperire i dati sul web, ma il politologo ironizza: "Sì, me li cerchi. Se li trova, son contento". E, poi, ribadisce: "Dire che il Pil americano è una volta e mezzo quello europeo si capisce anche senza andare a guardare le fonti". Parsi suggerisce, dunque, a Ceccardi che lei forse intendeva riferirsi alla crescita del Pil americano superiore di una volta e mezza di quella europea e sentenzia: "sarebbe una cosa decisamente diversa” . Parsi, forse non soddisfatto della sua spiegazione, parte all'attacco dell'europarlamentare leghista a cui assicura: "Dire che l’economia americana è una volta e mezzo l’economia europea è una cosa per cui uno prende 15 a un esame da matricola". Poi prosegue con la 'lezioncina' e dice: "Seconda questione: l’economia americana durante Biden non è scesa".

Parsi sostiene, inoltre, che attualmente l'economia americano, in questo primo periodo di, stia entrando in una fase di contrazione e sentenzia: "Si possono avere tutte le opinioni del mondo ma non si può giocare con i numeri, secondo me”. Ceccardi, visibilmente irritata, polemizza: "A me non va di essere trattata da matricola da uno che fa il professorino in televisione”. Parsi chiosa: "Io sono un professore, è diverso“.