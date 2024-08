Abuso d'ufficio, Mattarella firma in extremis: la riforma Nordio è legge

Ascolta ora 00:00 00:00

L'abolizione dell'abuso d'ufficio è legge: Sergio Mattarella ha firmato il ddl Giustizia nell'ultimo giorno prima del termine dei trenta che stabilisce la legge. Il ritardo nella firma del presidente della Repubblica è stato inevitabilmente strumentalizzato dalle opposizioni, le quali l'hanno interpretato come un monito al governo. Ma la firma, alla fine, c'è stata, senza lettere di chiamo, come paventato dai partiti di sinistra del Parlamento, e ora il ddl può andare in Gazzetta Ufficiale.

Secondo alcune fonti, il ritardo (che ritardo non è) nella firma da parte del presidente della Repubblica è da imputare alla necessità da parte di Mattarella di prendersi tutto il tempo necessario per leggere il disegno di legge.

La cancellazione dell'abuso d'ufficio, nonostante sia stata caldeggiata dalle fore politiche bipartisan, soprattutto da parte delle, ha indispettito alcuni giuristi e questo pare abbia spinto il Quirinale ad approfondire. Ma ultimato il controllo e non ravvisati problemi, il presidente della Repubblica ha posto la sua sua firma,

