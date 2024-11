Mattarella: "Ho promulgato leggi che non condividevo, ma è il mio dovere"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Più volte ho promulgato leggi che non condivido, che ritenevo sbagliate e inopportune, ma erano state votate dal Parlamento e io ho il dovere di promulgare a meno che non siano evidenti incostituzionalità. In quel caso ho il dovere di non promulgare, ma devono essere evidenti, un solo dubbio non mi autorizza a non promulgare". Sergio Mattarella si è sbottonato. Alla cerimonia per i 25 anni dell'Osservatorio permanente giovani-editori, il presidente della Repubblica ha parlato anche di norme di poteri del Capo dello Stato, con dichiarazioni certo destinate suscitare l'attenzione.

"Il presidente - ha detto Mattarella- promulga leggi ed emana decreti, ma ha delle regole che deve rispettare". "A volte - ha proseguito, rivolgendosi alla platea di giovanissimi - sentite dire che c'è stato un appello al Capo dello Stato perché non firmi una legge perché è sbagliata, oppure se la firma viene detto che la condivide. Tutte e due le affermazioni sono sbagliate, è come se vivessimo con lo statuto albertino che prevedeva che il potere legislativo fosse affidato alle due Camere e al re, che aveva anche il potere di sanzione per dire 'non sono d'accordo su questa legge'. Fortunatamente non siamo in una monarchia, ma siamo una Repubblica e il Capo dello Stato ha i suoi limiti".

Poi l'ulteriore chiosa, che forse avrà fatto fischiare le orecchie a quanti un giorno sì e l'altro pure scomodano impropriamente il Colle dall'agone politico: "Io sorrido quando sento di appelli a non promulgare una legge perché sbagliata. Ma se è sbagliata, non sono io a giudicare ma è il Parlamento". Mattarella ha poi fatto riferimento all'immagine del Presidente della Repubblica come quella di un arbitro. "L'ho usata anche io, e ho detto che anche i giocatori devono aiutarlo nell'applicazione delle regole, la pluralità nell'aspetto delle regole è fondamentale", ha aggiunto al riguardo. Essere arbitro - ha osservato l'inquilino del Colle - "significa sollecitare al rispetto delle regole tutti gli altri organi costituzionali dello Stato e significa ricordare a tutti i limiti delle proprie attribuzioni e delle sfere in cui operano. Vale per il potere esecutivo, legislativo, giudiziario".

Ciascun potere e organo dello Stato - ha quindi aggiunto Mattarella - deve sapere che "ha limiti che deve rispettare perché le funzioni di ciascuno non sono fortilizi contrapposti per strappare potere l'uno all'altro, ma elementi della Costituzione chiamati a collaborare, ciascuno con il suo compito e rispettando quello altrui. È il principio del check and balance".

Nel proprio intervento odierno, Mattarella quindi ricordato che la democrazia "vive di regole che non devono essere mai violate". Poi l'ulteriore annotazione al riguardo: "Un giorno un ragazzo mi ha detto: 'Non promulghi (una legge, ndr) perché è a fin di bene'. Guai a non farlo a fin di bene, perché sennò si abilita anche chi vuole fare qualcosa a fin di male. Le regole vanno rispettate sempre. Il mio compito è di invitare alla coesione nazionale, al confronto civile e rispettoso e di invitare al rispetto delle regole, oltre che rispettare i limiti che ho io stesso".

Rivolgendosi ai giovani, il Capo dello Stato ha poi fatto riferimento al

drammatico caso della 22enne Margaret Spada, morta per una rinoplastica . "Bisogna evitare il rischio di affidarsi al web come fosse il medico di fiducia. Lo vediamo anche in questi giorni con conseguenze drammatiche", ha messo in guardia Mattarella.