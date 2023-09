Mattarella sferza l'Europa sui migranti: "Nessuno può farcela da solo"

La crisi dei migranti è stata l’argomento al centro della conferenza stampa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'omologo tedesco Frank Walter Steinmeier, al termine della sua visita nel nostro Paese. “ Abbiamo affrontato in concreto questo tema così intensamente all’ordine del giorno non solo in Europa, ma anche in altre parti del mondo ”, ha commentato il capo di Stato italiano. “ È un fenomeno globale ”.

Steinmeier è giunto in Italia ieri, atterrando a Siracusa. Dopo una serie di colloqui con Mattarella riguardo alle tematiche economiche europee, oggi i due capi di Stato hanno sorvolato le zone della Sicilia colpite dagli incendi e, in tarda mattinata, hanno visitato l'associazione "Don Bosco 2000", che si occupa di accoglienza e integrazione dei migranti. Il presidente tedesco è atterrato nel nostro Paese una settimana dopo la momentanea rottura della collaborazione tra Roma e Berlino in tema di accoglienza. La Germania ha accusato l’Italia di aggravare la crisi non rispettando gli accordi di Dublino. Mattarella si è detto sicuro che le due nazioni troveranno un’intesa, visto che “ i due ministri dell’Interno stanno parlando ” di questo fenomeno epocale che “ va affrontato non con provvedimenti tampone, ma con una visione del futuro ”.

E proprio in quest’ottica, il presidente della Repubblica ha sottolineato che il patto stretto nella capitale irlandese è ormai superato: “ Quelle regole sono preistoria. Controllare i flussi facendo riferimento a quegli accordi vuol dire collegare l’Europa con le carrozze a cavallo ”. Per il capo di Stato, dunque, è fondamentale che tutti “ a livello dell’Unione capiscano che il problema esiste e che non si rimuove ignorandolo, ma affrontandolo per non lasciare la questione ai crudeli trafficanti di esseri umani. Nessuno ha la soluzione in tasca, ma la si cerca insieme, velocemente, con nuove formule e soluzioni ”. Mattarella, inoltre, ha espresso un giudizio positivi riguardo ai dieci punti proposti dal presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante la sua visita a Lampedusa, definendoli “interessanti, come lo sono stati gli altri passi avanti compiuti dai Consigli europei nei mesi passati”.