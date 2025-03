"Meloni appesa nel fosso". Le minacce choc di comunisti e anarchici

Ascolta ora 00:00 00:00

L'odio di una certa sinistra non conosce limiti. Alla faccia della narrazione che dipinge il centrodestra come un mostro, la valanga di intolleranza continua ad avere la matrice rossa. E l'ennesima dimostrazione è arrivata questa mattina da Ozieri, in provincia di Sassari. A mandare su tutte le furie i vandali (che si professano democratici e progressisti) è stato l'incontro programmato per oggi tra gli studenti del liceo Duca degli Abruzzi e l'onorevole Barbara Polo, deputata di Fratelli d'Italia. E così alcuni muri esterni del teatro Oriana Fallaci sono stati riempiti con attacchi violenti e minacce di morte all'indirizzo di Giorgia Meloni.

" Meloni appesa come lui ", " Nero rosso, nero rosso, Giorgia nel fosso ", " Trallalero trallala fasci morti nel gulag ", " Fratelli di sta minchia ", " L'arma antifascista ha fatto questo, che serva da lezione ", si legge nelle foto scattate. Le scritte sono state accompagnate da falce e martello e da simboli dell'anarchia. Ancora una volta il presidente del Consiglio finisce nel mirino degli odiatori rossi, a testimonianza del fatto che quello della destra violenta ed eversiva sia un copione sgangherato e lontano anni luce dalla realtà.

La denuncia dell'accaduto è arrivata da Giovanni Donzelli, deputato e Responsabile organizzazione di FdI: " Un abbraccio a Barbara Polo e ancora una volta un messaggio chiaro: non ci faremo intimorire. Andiamo avanti per l’Italia ". Sul punto si è espresso anche Luca Babudieri: il coordinatore di Fratelli d’Italia Sassari ha espresso solidarietà alla parlamentare e a Meloni, bollando come " disadattato dei centri sociali, da buoni vigliacchi quali sono " chi ha ben pensato di imbrattare l'esterno del teatro con minacce di morte e insulti. " Se pensano di intimidirci stanno sbagliando di grosso ", ha aggiunto.

L'intolleranza rossa è così indifendibile che addirittura il Partito democratico Ozieri ha scritto un post su Facebook per condannare l'episodio. Le scritte e i disegni sono stati definiti " deliranti e violenti ". I dem locali hanno ribadito di essere distanti da Fratelli d'Italia e dalle politiche portate avanti dal governo, ma si sono dissociati da comportamenti " barbari e inaccettabili ". Che non solo sono irricevibili per il carico di odio contro una persona, ma che tra l'altro rovinano un edificio pubblico che spesso è sede di incontri e di manifestazioni artistiche.

Porgiamo la nostra sincera solidarietà all'onorevole Polo e a FdI. La politica deve essere discussione e confronto civile, anche duro se necessario, ma vanno banditi comportamenti che richiamino qualunque tipo di violenza e di intolleranza

", ha rimarcato il Pd del posto.