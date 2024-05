Meloni batte De Luca: sul web il 56% sta con il premier

“Sono quella stronza della Meloni, come sta?” . Poche, dirette parole quelle rivolte dal primo ministro a Vincenzo De Luca a Caivano, a margine dell’inaugurazione del centro sportivo nell’ex impianto Delphinia. Un botta e risposta diventato virale in rete, legato indissolubilmente a un fuori onda risalente a febbraio nel quale il governatore della Campania si riferiva al presidente del Consiglio con parole tutt’altro che felici. “Lavora tu, stronza” , l’affondo dell’esponente del Partito Democratico nell'occasione. Oggi la Meloni ha assestato un ko tecnico chiaro, cristallino. E anche il popolo del web si è schierato dalla parte del premier.

I numeri non lasciano grandi margini di interpretazione a proposito dell’episodio di Caivano: le parole della Meloni e la (non) replica di De Luca hanno polarizzato le discussioni sui social network. Secondo quanto emerso dall'istant sentiment realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, l’uscita del primo ministro è piaciuta alla maggior parte degli utenti del web: annotato a favore della Meloni un sentiment positivo del 56 per cento, contro il 44 per cento di sentiment negativo.

Come registrato attraverso la piattaforma Human, sviluppata con algoritmo a base semantica italiana, l’indagine ha messo in evidenza che nella maggioranza dei commenti a favore della Meloni emergono con forza lodi al coraggio e alla franchezza del primo ministro. “Grande Giorgia!” tra i commenti più comuni, ma c’è anche chi si è sbilanciato: "Ha fatto bene, coraggiosa!", "gli hai fatto fare una figura di m***a" . Certo non mancano gli utenti con idee diametralmente opposte: una minoranza che ha utilizzato soprattutto i termini “vergogna” e “ indegna ”. Tornando ai numeri, le emozioni più associate all'episodio sono sostegno (32,7%), vergogna (29,1%), ironia (18,4%) e rabbia (10,4%).

Tra coloro che hanno posto l’accento sulla “vittoria” della Meloni ai danni di De Luca c’è Osho, al secolo Federico Palmaroli, re delle vignette satiriche. "Fuori da qualunque giudizio ideologico: è stata un'asfaltata pesante, il perfetto esempio della vendetta servita fredda.

“Lo ha atterrato”

Ha aspettato che il cadavere passasse sul fiume, anzi ha aspettato di trovarselo davanti e poi ha sferrato il colpo", l’analisi dell’esperto, che ha inoltre posto l’accento sulla reazione sorpresa (e sorprendente) del governatore campano., la sua sentenza.