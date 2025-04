Meloni chiama la madre di Trentini: "Lavoriamo per riportarlo a casa"

Alberto Trentini

Giorgia Meloni ha chiamato personalmente Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, cooperante italiano che si trova in carcere a Caracas, in Venezuela, dal 15 novembre 2024 e da quel giorno non ha ancora potuto fare nemmeno una telefonata ai propri genitori. Fonti di Palazzo Chigi assicurano che "il governo è al lavoro per riportarlo a casa".

Il contenuto del colloquio telefonico resta riservato, ma il senatore veneziano di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, sta seguendo la vicenda da vicino e ha fatto da tramite tra la famiglia del cooperante e la presidente del Consiglio. Meloni ha assicurato che il caso è all'attenzione del governo, ma la trattativa è lunga e delicata.

Originario di Venezia e laureato in Storia moderna e contemporanea all'Università Ca' Foscari, Trentini si trovava ne Paese per una missione con la Ong Humanity e Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. "Alberto era arrivato in Venezuela il 17 ottobre 2024 e il 15 novembre mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito è stato fermato a un posto di blocco, insieme all'autista della Ong", ha spiegato il suo avvocato Alessandra Ballerini. Trentini ha una lunga esperienza nel campo della cooperazione internazionale: fra il 2023 e il 2024, con il Consiglio danese per i rifugiati, a Barbacoas, località della Colombia. Per gli ultimi 4 mesi del 2022 invece, sempre in Colombia, è stato, per l'Ong francese Solidarités International, field coordinator; stessa mansione che ha ricoperto per Première Urgence Internationale. Tra il 2017 e il 2020, Trentini ha collaborato con l'organizzazione Coopi in Ecuador, Perù, Libano e Etiopia. Tra gli altri paesi dove ha compiuto missioni umanitarie Grecia, Nepal, Paraguay e Bosnia-Erzegovina.

All’inizio, osserva Il Corriere del Veneto, si pensava che la cosa più utile per Alberto fosse il silenzio, ma questa strategia non ha pagato. Da gennaio sua madre Armanda è uscita allo scoperto, aiutata dall'avvocato Ballerini, già legale anche della famiglia Regeni. E così la signora Trentini è andata ospite nelle trasmissioni tv di Fabio Fazio e Marco Damilano per raccontare chi è il suo Alberto.

Non è chiaro il motivo per cui Trentini è stato incarcerato, ma il suo arresto potrebbe rientreare in una serie di

fermi che hanno colpito dirigenti politici ed ex deputati, inclusi otto italo-venezuelani. Il sospetto, si legge su Fanpage , è che l'arresto possa essere stato voluto per spingere in qualche modo l'Italia a riconoscere il governo Maduro.