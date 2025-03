Meloni: "Mafia nemica della nostra democrazia". Mattarella: "Può essere vinta"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le mafie sono un nemico dichiarato della nostra democrazia, il governo ribadisce il suo impegno quotidiano per combatterle: queste le parole di Giorgia Meloni in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. "Un importante momento di riflessione per tutti noi" ha spiegato il primo ministro su X, spche l'Italia e le sue istituzioni "si inchinano davanti al sacrificio di chi ha perso la vita per mano della criminalità organizzata: cittadini onesti, servitori dello Stato, persone innocenti cadute sotto i colpi vigliacchi di un giogo vile e spietato".

"Le mafie sono un nemico dichiarato della nostra democrazia, un'offesa alla dignità della Nazione" ha aggiunto la Meloni, evidenziando ancora una volta l'impegno - ogni giorno - a combatterle. Molto cammino è stato fatto nella lotta contro la criminalità organizzata e altro ne resta da fare, nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà opponendosi all’oppressione malavitosa: "Onorare il sacrificio delle vittime - ha aggiunto la Meloni - significa agire per rafforzare la giustizia, garantire sicurezza, difendere la libertà di tutti i cittadini, rifiutare ed estirpare ogni forma di illegalità, violenza e sopraffazione. La loro memoria è, e sempre deve essere, la nostra guida".

La mafia può essere vinta ma dipende da noi, è invece il messaggio di Sergio Mattarella. In una nota diffusa dal Quirinale, il presidente della Repubblica ha posto l'accento sull'impegno quotidiano per la pratica della legalità e sulla lotta contro tutte le organizzazioni criminali, contro le consorterie che generano violenza e oppressione, contro zone grigie di complicità che ne favoriscono affari e diffusione.

Una missione che "vede operare tutti i cittadini che desiderano vivere in una società coesa e rispettosa dei diritti di tutti" ha sottolineato Mattarella, sottolineando che i nomi delle vittime di mafia "sono parte della nostra memoria collettiva, ed è nei loro confronti che si rinnova, anzitutto, l'impegno a combattere le mafie, a partire dalle Istituzioni ai luoghi della vita quotidiana, superando rassegnazione e indifferenza, alleate dei violenti e sopraffattori".