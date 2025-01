Meloni "nuova regina d'Europa". Le Parisien incorona il premier

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni è la "nuova regina d'Europa" . Lo scrive il quotidiano Le Parisien, spiegando che il presidente del Consiglio italiano mostra "un'intesa molto buona" con il presidente Donald Trump ed Elon Musk e che è diventata "centrale sullo scacchiere politico europeo".

Le Parisien, poi, si chiede se il presidente del Consiglio metterà la vicinanza con Washington "al servizio dell'Unione europea", ma è fermamente convinto che "Meloni non è più una paria in Europa". Secondo il quotidiano francese, ormai, la politica estera è diventata "il terreno di gioco preferito" della presidente del Consiglio anche grazie al "vento di destra, sovranista, che soffia dai due lati dell'Atlantico". Questa è solo l'ultima dimostrazione di una lunga serie di apprezzamenti che provengono dai media stranieri.

All'inizio di dicembre Politico aveva incoronato Meloni come la persona più potente d'Europa nella sua classifica per il 2025. "Chi chiami se vuoi parlare con l'Europa? Se sei Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero da chiamare è quello di Giorgia Meloni ", si leggeva nel quotidiano statunitense che metteva in evidenza come Meloni, nel giro di dieci anni, fosse passata dall'essere vista come una pericolosa ultranazionalista ad essere eletta presidente del Consiglio, e un ponte tra Bruxelles e Washington. Qualche settimana prima era stato il quotidiano francese Les Echos a tessere le lodi della Meloni: "Il suo pragmatismo fa meraviglia su una scena diplomatica internazionale in cui l’elezione di Donald Trump la rafforza”. Il corrispondente a Roma Olivier Tosseri l'aveva definita “l’equilibrista del populismo europeo” ma, al di là di qualche critica, ne dipingeva un ritratto tutto sommato positivo.

Anche secondo Le Figarò: “Meloni - si legge - ha smentito gli oracoli che prevedevano il suo inevitabile fallimento" ed ha saputo imporre "la sua autorità nei confronti del suo governo e della sua maggioranza" . Persino il settimanale di informazione britannico The Economist, tendenzialmente mai tenero con il centrodestra italiano, in occasione dei due anni di governo, ha celebrato i risultati del leader di Fratelli d'Italia con un editoriale dal titolo piuttosto chiaro: “Macchiavelli sarebbe orgoglioso di Giorgia Meloni” .

"maestra della realpolitik"

“Per il momento –

la realtà è che la Meloni gode di un indice di gradimento superiore al 40%, il doppio di quello del presidente Emmanuel Macron della Francia e del cancelliere Olaf Scholz della Germania. Non male per un primo ministro che si avvicina al punto di medio”.

The Economist descrive Meloni comea cui riconosce una capacità di leadership maggiore rispetto a chi guida la Francia o la Germania:scrive il settimanale spesso critico con l’Italia -