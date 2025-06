Iran, Meloni gela l'opposizione: "Non è questo il tempo..."

"Avremo tempo per i toni da campagna elettorale, ma non è questo il tempo. C'è bisogno ora di ragionare il più possibile insieme. Lo scenario è estremamente complesso e mi concentrerò su quello che è davvero importante". Sono state le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato, nel corso delle repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno.



Circa la pace in Medio Oriente la premier ha detto che "L'Italia è ancora fiduciosa del fatto che si possa andare avanti con una tregua" fra Iran e Israele e andare avanti "con le negoziazioni" fra Washington e Teheran, che l'Italia ha anche ospitato. "Da parte iraniana oggi è stata violata la tregua" annunciata ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e "Israele potrebbe rispondere in maniera, si spera, adeguata e commisurata" anche se, dopo tale violazione, "l'Iran ha fatto sapere di voler rispettare la tregua", ha aggiunto e circa gli italiani all'estero, la premier ha fatto sapere che dalla riunione convocata dal ministro Tajani con gli ambasciatori alla Farnesina, non risultano connazionali coinvolti né tra i civili né tra i nostri militari presenti in Qatar.



Circa lo scenario macro economico, il capo del governo ha detto che è una semplificazione dire che "è il nazionalismo" a indebolire l'Europa. "Penso che le cose non stiano effettivamente così. Ci è stato raccontato che il libero commercio senza regole avrebbe distribuito la ricchezza, avrebbe democratizzato le nazioni meno democratiche e avvicinate al nostro modello e avrebbe rafforzato tutti.

Le cose non sono andate così: la ricchezza si è concentrata, non si è distribuita", ha detto la premier, ricordando che "per questo commercio senza regole" le catene di approvvigionamento si sono allungate "e noi ci siamo indeboliti". "Io credo nel multilateralismo ma se vuole tornare a contare, il multilateralismo deve fare conti con i suoi errori", ha aggiunto.In aggiornamento