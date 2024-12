Meloni: "Salvini al Viminale? Siamo contenti di Piantedosi". Il leghista: "L'alibi non c'è più"

Ascolta ora 00:00 00:00

L’assoluzione nel processo Open Arms potrebbe cambiare il futuro di Matteo Salvini? Se il vicepremier aveva reso noto di non voler lasciare il governo in caso di condanna, nulla era stato profetizzato in caso di buone notizie. Interpellata sul punto nelle dichiarazioni finali alla stampa al termine del vertice Nord-Sud in Finlandia, Giorgia Meloni ha escluso per il momento un suo possibile ritorno al Viminale: "Oggi sia io che Matteo Salvini siamo contenti del lavoro del nostro ottimo ministro dell'Interno" . Piena fiducia in Matteo Piantedosi, dunque.

Incalzata dai cronisti presenti in Lapponia, la Meloni ha ribadito il sostegno e la vicinanza all’alleato di governo per quanto passato: “Mi pare un fatto che l'oggetto del processo Open Arms a Salvini fossero le sue scelte politiche come ministro dell'Interno piuttosto che effettivi reati, e sicuramente la giurisdizione in questo caso è stata usata per condizionare la politica” .

Ma è stato proprio il processo per il caso Open Arms a sbarrare le porte del Viminale, come confermato dallo stesso Salvini a margine di un incontro con i cittadini a Milano: “Al ministero degli Interni c'è un amico, una persona che ha la mia amicizia e la mia fiducia come Matteo Piantedosi. Sicuramente occuparsi della sicurezza, del futuro, della tranquillità e della serenità di milioni di italiani è qualcosa di bello a cui tutti non potrebbero che ambire e se qualcuno in passato poteva dire 'Salvini non può andare agli Interni perchè c'è un processo in corso sulla sua condotta da ministro’, adesso quest'alibi non c'è più, ma in questo momento sto bene dove sto”.

Ad oggi il leader della Lega non ha intenzione di lasciare la poltrona di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma il futuro è tutto da scrivere. Lo stesso Salvini ha evidenziato: “Poi parlerò con Giorgia Meloni e con Matteo Piantedosi, questo governo è una squadra di amici e quindi vedremo” .

“Al Mit abbiamo tanti progetti, tanti cantieri e tante opere: le Olimpiadi Milano-Cortina, il Ponte sullo Stretto, una nuova rete ferroviaria con più di mille cantieri aperti, e quindi sono contento di quello che abbiamo fatto e faremo”

L’attenzione di Salvini è rivolta ai principali dossier dei suoi dicasteri: