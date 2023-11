Premierato, giravolta Calenda: adesso non lo vuole più. "Meloni si fermi"

“ Siamo favorevoli all’indicazione del presidente del Consiglio, al sindaco d’Italia” . È Carlo Calenda che parla. L’occasione è l’incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni sulle riforme istituzionali. È il 9 maggio scorso, un’altr a epoca. “Meloni si fermi, l’unica alternativa è il modello tedesco” . Sei mesi dopo, è sempre il leader di Azione che parla e la giravolta è servita. Dall’elezione diretta del premier, vecchia proposta del Terzo Polo e odierna ipotesi del centrodestra, al modello tedesco invocato dall’accoppiata dem-grillini è un attimo.

Calenda attacca il governo

Il numero uno di Azione, incalzato dal Corriere della Sera, è un fiume in piena. La riforma istituzionale, secondo la sua narrazione, non s’ha da fare né domani né mai. “Io sono preoccupato – esordisce il capo di Azione – Meloni invece di tenere unito il Paese ci sta facendo tornare ai guelfi e ghibellini” . La richiesta, con sprezzo del ridicolo, è sempre la stessa: abbandonare qualsiasi ipotesi di riforma e ancorarsi allo status quo fallimentare. “Chiedo alla presidente del Consiglio di fermarsi" , annuncia Calenda. Il motivo? “Andando avanti di questo passo alla fine la stessa Meloni verrà travolta come è successo a Salvini o al Movimento 5stelle” .

Insomma, la riforma del centro destra non va bene e il premierato soft è fumo negli occhi per Calenda e soci. L’unica via di uscita, secondo l’ex front man del Terzo Polo, è il modello tedesco. Tradotto: la proposta di Elly Schlein e Giuseppe Conte. “Mi sento di dire a Meloni: perché non lavoriamo piuttosto sul modello tedesco?” . Ricapitolando: la maggioranza di destra – dopo aver abbandonato le ipotesi più radicali di un presidenzialismo americano o semi-presidenzialismo alla francese – ora dovrebbe stracciare il premierato e sposare in toto la proposta del campo largo. Il Paese delle “meraviglie” di Calenda è esattamente questo: “Si tratta di un modello consolidato – spiega Calenda – e che dal ’90 ha prodotto quattro cancellieri” . Il disegno di legge costituzionale, sul tavolo del governo, porterebbe invece a “conflitti tra premier e il presidente della Repubblica”.

La giravolta di Calenda