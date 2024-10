"Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano". La premier parla dell'inchiesta di Bari

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si è fatta attendere la reazione di Giorgia Meloni. "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano" , le parole del primo ministro in relazione all'inchiesta della Procura di Bari nei confronti di un dipendente di Banca Intesa Sanpaolo, ormai licenziato da agosto, che avrebbe effettuato per circa due anni accessi abusivi al suo conto corrente e a quelli della sorella Arianna e di molti altri esponenti della maggioranza di centrodestra, tra gli altri il presidente del Senato Ignazio La Russa e i ministri Guido Crosetto, Raffaele Fitto e Daniela Santanchè.

La Meloni ha scelto l'ironia per commentare il nuovo "caso spioni" dopo l'inchiesta della procura di Perugia sui presunti accessi abusivi alle banche dati della Direzione nazionale antimafia, e la conseguente rivelazione di informazioni riservate. Come confermato dagli inquirenti, per il momento non si conoscono i motivi sottesi all'attività del funzionario, ma c'è una certezza: la mole di accessi sarebbe enorme, quasi sette mila, realizzati tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile del 2024 per un totale di "oltre tremilacinquecento clienti 'portafogliat' di 670 filiali di Intesa Sanpaolo, sparse in tutta Italia" .

"L'auspicio è che la magistratura faccia presto chiarezza sull’accaduto per stabilire se ci troviamo di fronte a uno scandalo di portata maggiore, che si aggiunge all’inchiesta di Perugia sul dossieraggio ancora aperta e tutta da verificare" , il commento della vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Augusta Montaruli.

"La sicurezza informatica è un campo che necessita di un maggiore controllo per assicurare la più efficace prevenzione e scongiurare eventuali scambi illeciti di informazioni. È necessario che le autorità garantiscano la massima trasparenza per porre fine a queste squallide soap opera spiate dal buco della serratura"

Sulla stessa lunghezza d'onda, che ha posto l'accento sulla necessità di maggiore sicurezza dal punto di vista informatico: