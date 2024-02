Milano è inquinata. Ma grazie a Sala è solo un'impressione

Sentite questa, uno legge: Milano terza città più inquinata al mondo, dopo Chengdu in Cina e Dacca in Bangladesh. Inquinata ok, ma cavolo, la terza al mondo? Come in Cina e in Bangladesh? Possibile? A stilare la classifica è stata la società privata svizzera IQAir, e a cose normali ci saremmo stupiti ma avremmo detto boh, sarà così. Però Milano ha un sindaco di sinistra, ambientalista, e allora si cerca di verificare la statistica, i criteri, i metodi usati, non può essere vero.

È probabile che se fosse stato un sindaco di destra nessuno si sarebbe impegnato a verificare, a controbattere, a confutare, sarebbe stato ovvio che un sindaco di destra inquinava. E invece che succede? Non vi sto a dire i metodi con cui IQAir ha stabilito l'inquinamento di Milano (PM2,5, PM10, ozono, biossido di azoto NO2, monossido di carbonio CO e biossido di zolfo SO2), ma siccome c'è l'ecologico Sala si sono messi tutti a studiare lo studio, a vivisezionarlo, a cominciare da Sala stesso, che lo liquida immediatamente come una fake news, nonostante ci siano anche i dati dell'European Space Agency, ma anche quelli vogliamo mica prenderli sul serio?

Si aggiunge anche l'Arpa, sollevando l'allarme sulla percentuale altissima delle polveri sottili a Milano (e non solo a Milano), e tuttavia anche l'Arpa non va bene, se contesti un sindaco di sinistra ambientalista nessuna fonte scientifica va bene, nessun ente, neppure l'OMS, la scienza sbaglia, o meglio: va bene solo quando fa comodo. Perfino i rilevatori sulla salubrità dell'aria sono sospetti, ammettiamolo, devono averli manomessi quelli di destra per incastrare il sindaco, deve esserci un complotto, una cospirazione internazionale.

Ma quindi quanto è inquinata Milano? Si può sapere? Non è al terzo posto nel mondo, questo pare appurato, ma addirittura salta fuori che è al cinquecentotrentunesimo. Perché nello studio svizzero vengono presi i dati giornalieri, non si tiene conto della «classifica storica». In sostanza un giorno è al terzo, un altro al millesimo, un altro al cinquantesimo, e però da qui a negare il problema ce ne corre.

Insomma, tra terzo posto e cinquecentotrentunesimo c'è una bella differenza, è come dire che un uomo è alto un metro e settantacinque o forse un chilometro e mezzo, è come dire che Sinner è il terzo tennista della classifica mondiale o forse il centesimo, non siamo sicuri. C'è però una morale della favola, perché stringi stringi vogliamo sapere: Milano è inquinata? Sicuramente, e molto, per quanto si voglia rigirare la frittata dei numeri e servirla sulla mensa mediatica ripulita. Se c'è un sindaco di sinistra e ambientalista non può esserci inquinamento, è un controsenso, non è possibile, non è accettabile, non è vero, non può essere vero, non deve essere vero. Bisogna concludere che Sala non è solo un sindaco, non contestategli l'inquinamento, l'aria di Milano è purissima come nella pubblicità della Levissima, e Sala è un depuratore antropomorfo di smog, quando respira non emette neppure CO2 per abbassare il surriscaldamento globale, non servono dati, è un'evidenza scientifica.