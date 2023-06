Carri anti Meloni e il "Bella ciao" di Schlein: a Milano il solito Gay Pride contro il governo

La testa di Giorgia Meloni photoshoppata sul corpo di Benito Mussolini con tanto di manganello, le "ancelle" di Margaret Atwood, simbolo della lotta contro l'aborto in America, con copricapo bianco e tunica rossa con la scritta: "Prejudice". Così si è presentato all'avvio del Milano pride uno dei carri che hanno aperto la manifestazione, ennesima provocazione di una comunità che a quanto pare in molte sue parti è incapace di avere un dialogo civile. Non c'è satira in questa rappresentazione ma solamente la voglia di provocare una reazione su un argomento che, in Italia, non è in discussione. E ci si chiede anche cosa c'entri l'aborto, quindi la legge 194, con il Pride e con la protesta, che fa da impalcatura a tutta la manifestazione, sulla gravidanza per altri. Il governo vuole renderla reato universale, dalla comunità Lgtbq si fanno le barricate.

Al corteo, che ha preso il via da piazza della Repubblica, hanno partecipato anche bambini con i colori rainbow e non sono mancati nemmeno altri cartelli con protagonista il presidente del Consiglio. " Più limoni, meno Meloni ", si legge nel manifesto di una partecipante. Ma questa è satira e ci sta nel clima goliardico di un pride, dove però si tende ad andare oltre. E a guidare il corteo, con tanto di fascia, lo stesso del carro con Meloni/Mussolini, c'è Beppe Sala, il sindaco di Milano, ma ci sono anche Elly Schlein, per esempio, e Alessandro Zan.