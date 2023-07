Giustizia, Anm senza freni: ora riaccende lo scontro con la Meloni

Dal 1992 fino ad oggi, la guerra dei trent’anni tra politica e magistratura riesce a influenzare, più o meno marcatamente, ogni singola legislatura. Nessuna esclusa. Il governo presieduto da Giorgia Meloni, purtroppo, non è l’eccezione alla regola. Lo scontro verbale tra Palazzo Chigi e l’associazione nazionale magistrati, acuito dalle tre vicende giudiziarie che coinvolgono altrettanti esponenti di governo, non è destinato a placarsi. I metodi, però, sono diametralmente opposti. Mentre il premier Meloni prova a moderare i toni e smussare gli angoli, l’Anm, per voce del suo presidente Giuseppe Santalucia, continua a rovesciare benzina sul fuoco.

Le parole di Meloni

Ieri pomeriggio, concluso il summit Nato di Vilnius, da parte del premier italiano sono arrivate parole chiare e distensive nei confronti delle toghe. “Non c’è alcun conflitto con la magistratura” , ha assicurato Giorgia Meloni rispondendo alle domande di politica interna dei cronisti. “Chi confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura – ha spiegato Meloni – rimarrà deluso ”.

Le polemiche rimangono, i comunicati firmati “fonti di Palazzo Chigi” sono rivendicati dal premier ma, allo stesso tempo, dei toni accessi delle scorse settimane non ve n’è traccia. La strategia di Giorgia Meloni e del suo governo è altrettanto chiara. Da un lato evitare lo scontro frontale con la magistratura, dall’altro portare avanti prima e seconda tranche della riforma della giustizia targata Nordio.

L'Anm attacca il governo

Una riforma che non è vista di buon occhio dall’Associazione nazionale magistrati e, soprattutto, dal suo presidente Giuseppe Santalucia. La moderazione è una parola sconosciuta nel dizionario delle toghe che, anche questa volta, si dimostrano più interessate a scontarsi politicamente con il premier invece che discutere nel merito i correttivi sulla giustizia e dare il proprio contributo al cantiere delle riforme. Il presidente dell’Anm, incalzato da La Stampa, non riesce a contenersi: “Le ferite restano profonde – esordisce Santalucia – perché con una nota anonima si è accusata la magistratura di collusione sovversiva con una fazione politica” . Poi, solo in parte, prova a correggere il tiro: “Colgo nelle parole della premier – continua – anche incoraggianti spunti di dialogo ”.

Per il resto, nelle parole del presidente Santalucia, prevalgono ideologia e scarsa propensione al dialogo. Bocciata una ipotetica separazione delle carriere, il presidente Santalucia attacca direttamente l’inquilina di Palazzo Chigi: “L’imputazione coatta diventa un’anomalia solo oggi, perché si esercita su un esponente politico. Per trent’anni di questo istituto non si è lamentato nessuno” . Il segretario generale dell’associazione, Salvatore Casciaro, è dello stesso avviso. L’imputazione coatta del Gip sul caso Delmastro, secondo il segretario dell’Anm, è “un doveroso atto di controllo, non certo anomalo” .