Il ministero della Giustizia cerca mille autisti. I requisiti e come candidarsi

Saranno 1000 i nuovi autisti assunti su tutto il territorio nazionale. A comunicarlo il bando pubblicato oggi sulla piattaforma InPA, riservata al reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1000 conducenti di automezzi (Area Assistenti, già seconda area funzionale seconda).

La comunicazione del Ministero della Giustizia

Era stato lo stesso Ministero ad aver anticipato l'uscita del bando, inizialmente previsto per la primavera, le assunzioni rientrano nel Piano triennale dei fabbisogni per il 2023. Anche se con qualche mese di ritardo ora iniziano le selezioni.

I requisiti

Le funzioni, essendo inquadrate nell'Area degli Assistenti, richiedono il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre che della patente B valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti. Entrando nel dettaglio ecco come partecipare e come funzionerà la selezione del Concorso Ministero della Giustizia 2024.

Per poter partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

• maggiore età;

• godimento dei diritti civili e politici;

• non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

• condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

• non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

• per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

idoneità psico-fisica;

• possesso di patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;

• non essere incorsi, negli ultimi tre anni, nella sospensione della patente ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti);

• possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado.

Tutti questi requisiti devono essere posseduti entro la scadenza del termine per l'invio della domanda.

Come si svolgerà la selezione

Sono previste tre fasi:

• Valutazione dei titoli che sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiara durante la presentazione della domanda. Questa valutazione è finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a 4 volte il numero dei posti previsti dal concorso.

• Prova scritta, a cui accederanno i primi 4mila candidati e consisterà in un testi con 30 quesiti a risposta multipla da risolvere in 45 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti;

• Prova pratica di guida che avrà una durata massima di 15 minuti e un punteggio massimo di 20 punti.

Questa prevede:

• la verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura fino a massimo 6 punti, così suddivisi:

- Regolazione del sedile nella corretta posizione di guida, punti 1

- Regolazione degli specchietti retrovisori, cinture, poggiatesta, punti 1

- Controllo della chiusura delle porte, punti 1

- Controllo e corretto utilizzo di almeno tre dispositivi, scelti a caso tra pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, controllo dei livelli dell’olio, punti 1(uno) per ogni dispositivo e fino a un massimo di 3 punti.

- esecuzione delle seguenti manovre fino ad un massimo di 13 punti:

- manovre di frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato, punti 5

- manovre di inversione del veicolo (marcia avanti e indietro), punti 4

- manovra di parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio, punti 4

- conoscenza e utilizzo di almeno due elementi che costituiscono l’attrezzatura a corredo del veicolo, 1 punto.

Criteri del punteggio

Ai titoli verranno attribuiti un massimo totale di 10 punti sulla base di questi criteri:

• Fino a 3 punti per il voto di diploma dichiarato;

• Possesso per l’attestato di abilitazione come istruttore di guida rilasciato dalla Motorizzazione Civile – 2 punti;

• Iscrizione al “Ruolo dei periti assicurativi” – 2 punti;

• I punteggi di questi due certificati non sono cumulabili tra di loro.

• Per patenti superiori a quella di categoria B richiesta ai fini della partecipazione:

patente categoria D – 5 punti;

esperienza di lavoro documentata di almeno 24 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni come conducente di autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei corpi militari – 5 punti;

patente categoria C – 4 punti.

• I punteggi relativi a

questi tre punti non sono cumulabili tra di loro.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate in vita telematica tramite il portale informatico, con termine di scadenza fissato al 25 settembre 2024.