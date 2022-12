Il ministro smaschera la Boldrini: "Ecco cosa vuole fare con la Costituzione..."

Scontro a distanza tra Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, e Laura Boldrini, deputato del Parlamento in quota Partito democratico. Tutto nasce sul palco della festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia, quando la ministra sottolinea la totale assenza del tema della denatalità dai discorsi dei candidati alla segreteria del Pd. " Nella Costituzione, la maternità è protetta e oggi la Boldrini vuole abolire questa protezione: la sinistra ha tanto difeso la Costituzione e poi vuole abolire la protezione della maternità ", ha aggiunto Eugenia Roccella, riferendosi all'ex presidente della Camera.

La ministra ha poi aggiunto: " In una intervista ho detto che un figlio nasce sempre da un uomo e una donna e dal sito del Pd hanno commentato che è una 'banalità elettorale'. Mi chiedo cosa pensano nel Pd: che ancora i figli nascano dalle cicogne? È un dato di fatto ineliminabile e ancora non eliminato ". Pronta la replica di Laura Boldrini a Eugenia Roccella: " La proposta di modifica dell'articolo 37 della Costituzione a mia prima firma estende a entrambi i genitori - e non più soltanto alla madre - protezione e responsabilità. Se invece la cura familiare continua a essere delegata per principio alla sola donna, è ovvio che sarà sempre lei a dover rinunciare al lavoro e alle opportunità occupazionali ". L'onorevole Boldrini ha poi aggiunto: " Bisogna affermare una visione paritaria, opposta a quella patriarcale della destra, che esonera gli uomini dalle responsabilità genitoriali ".