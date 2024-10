Mistero a Sanremo: scompare il materiale per le elezioni in Liguria. Cosa è accaduto

Ascolta ora 00:00 00:00

Le elezioni regionali in corso in Liguria si tingono di giallo. È scoppiato una sorta di "caso Sanremo", al centro di un mistero che sta facendo discutere per la scomparsa del materiale elettorale: si tratterebbe delle copie in bianco dei verbali, delle tabelle di scrutinio, delle matite copiative e di un timbro di validazione destinato alle sezioni del Comune. Le circostanze di quanto accaduto sono ancora da chiarire. Comunque viene assicurato che non sono coinvolte le schede di voto.

Stando a quanto riferito dall'Ansa, venerdì alcuni addetti hanno notato la sparizione di alcune buste sigillate contenente il materiale elettorale e a quel punto hanno avvertito la Prefettura. Il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, è stato messo al corrente della vicenda dal prefetto. " Il timbro è stato sostituito e stiamo vigilando sulla regolarità delle operazioni di voto ", ha fatto sapere.

Sarà fondamentale capire se il materiale sia stato sottratto in maniera volontaria o se sia andato perso per un errore. Non è da escludere che nelle prossime ore la Procura di Imperia apra un'inchiesta per fare luce sull'episodio. Da una prima ricostruzione emerge che la Prefettura ha consegnato il materiale completo al Comune di Sanremo, che poi avrebbe inviato una denuncia di smarrimento di cinque buste più un timbro di validazione; così il Comune è stato rifornito dell'occorrente disperso e le autorità competenti sono state informate per svolgere gli accertamenti del caso.

" Il Comune ha denunciato alla polizia municipale di aver smarrito le cinque buste e un timbro ", ha affermato Valerio Massimo Romeo, prefetto di Imperia. Sono state informati anche la Procura di Imperia, il ministero dell'Interno, la Regione Liguria e le forze dell'ordine.

Comunque Fulvio Fellegara, assessore ai Servizi demografici di Sanremo, ha garantito che le operazioni di voto " si stanno svolgendo nella piena regolarità ". E ha tenuto a ribadire che il materiale mancante è stato subito dichiarato dal Comune e infine sostituito per essere reso disponibile ai seggi.

Le urne sono aperte da questa mattina fino alle 23, ma i cittadini chiamati al voto potranno recarsi alle urne anche nella giornata di domani dalle 7 alle 15. L'affluenza parziale alle ore 12 è stata del 13,06%.

Sono state ore di ansia per l'ondata di maltempo con tanto di. Intanto proseguono le ricerce di un uomo disperso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano (nel Genovese) a causa del nubifragio.