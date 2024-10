Maltempo, due dispersi in Sardegna e uno in Liguria. Allerta per il Po a Torino

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre al Nord-Ovest, come da previsioni è stata la Sardegna una delle regioni più bersagliate dal maltempo nelle ultime ore: non si hanno ancora notizie di un disperso nel Sud dell'Isola nell'area di Monte Arcosu che facava parte di un gruppo di otto persone che sono riuscite a raggiungere un rifugio ed essere salvati dagli elicotteri dei vigili del fuoco e trasportati in un'area nei pressi dell'aeroporto Elmas di Cagliari. C'è anche preoccupazione per un secondo disperso nell'area di Nuxis, nel Cagliaritano, con le incessanti ricerche sia via terra che in ricognizione in volo grazie a un elicottero della flotta aerea del Corpo nazionale.

"Evento eccezionale"

" La pioggia di più di sei mesi concentrata in poche ore non è certamente la normalità ma un evento eccezionale ed estremo ": sono queste le parole del meteorologo Matteo Tidili che sulla propria pagina Facebook ha spiegato l'evento che ha colpito la scorsa notte il Sud della Sardegna e l'area di Oristano. " Quello accaduto nella notte è un flash flood in piena regola o alluvione lampo dovuta a un sistema temporalesco che è rimasto stazionario sulle medesime zone per diverse ore autorigenerandosi e scaricando precipitazioni torrenziali e accumuli fino a 300 mm ". Nel capoluogo regionale sono state decine gli interventi per ripristinare la viabilità a seguito di alberti caduti e allagamenti. Ancora tanta pioggia in Liguria e Piemonte dove rimane osservato speciale il Po che ha notevolmente aumentato la sua portata d'acqua.

La situazione in Liguria

La Liguria soffre ancora molto a causa del maltempo che da ieri si è abbattuoa su gran parte della regione e in particolare tra le province di Genova e Savona dove anche per oggi è rimasta attiva l'allerta arancione; sono state decine gli interventi dai vigili del fuoco. È ancora disperso nel Comune di Arenzano l'uomo di cui non si hanno più notizie da ieri con i sommozzatori e soccorritori acquatici che per tutta la notte hanno cercato di mettersi sulle sue tracce. Nel comune di Varazze, in località Portigliolo, una frana ha colpito la SS1 Aurelia.

Il maltempo in Piemonte

Dalle ore di domenica 27 ottobre a Torino c'è l'assoluto divieto di accesso alle piste ciclabili, ai camminamenti e alle passerelle sulle due sponde del Po in città coime deciso dall’Ordinanza comunale a causa della risalita delle acque del fiume oltre le soglie di sicurezza e gli allagamenti di alcune zone del ciclo-pedonale.

C'è ancora allerta arancione anche per altri fiumi, il Belbo e Bormida, sorvegliati speciali per il deflusso delle loro acque. Le condizioni meteo avverse dovrebbero concludersi nelle prossime ore con un netto miglioramento sin da domani ma anche la comparsa di foschie e nebbie.