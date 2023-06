Alla prova Molise Forza Italia vola nei consensi: è l'effetto Berlusconi

In ricordo di Silvio Berlusconi. Il centrodestra vince l'ennesima competizione elettorale degli ultimi nove mesi: la prima che si è tenuta dopo la scomparsa del Cavaliere. Il nuovo presidente della Regione Molise è Francesco Roberti - sostenuto da tutto la coalizione unitaria di governo - il quale succede quindi a Donato Toma (sempre del centrodestra). I risultati ottenuti da Forza Italia dimostrano come l'impatto emotivo per la morte del quattro volte presidente del Consiglio, avvenuta lo scorso 12 giugno, non sia ancora del tutto spento nelle scelte che gli elettori chiamati alle urne in questa ultima competizione elettorale amministrativa hanno deciso di compiere. I numeri delle Regionali in Molise provenienti dalle urne parlano infatti molto chiaro a tal proposito.

Nel caso specifico, l'ondata sensibile per l'addio a Berlusconi ha coinvolto non pochi cittadini molisani. La coalizione di centrodestra in sostegno di Roberti come governatore del Molise era composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Dc, Noi di Centro (che include candidati di Italia Viva) e tre liste civiche. Il 43,7% per Toma di cinque anni fa si trasforma in un più che consolidato 63% per l'attuale sindaco di Termoli. Una crescita di consensi per un rappresentante del centrodestra che è stata determinata anche dalla più che soddisfacente prestazione di FI, che dal 9,3% del 2018 vola a oltre il 12,3% di lunedì, riuscendo a fare addirittura meglio delle Politiche del 25 settembre 2022 (11,4%) dove non esistevano liste civiche "disturbatrici" a drenare voti ai partiti tradizionali.

Del resto, già nei giorni successivi alla morte di Berlusconi, dei suoi funerali e del lutto nazionale, l'andamento di Forza Italia era stato monitorato da tutte le società di rilevazione di sondaggi. I dati numerici a livello nazionale parlavano di un forte rimbalzo del partito fondato dal Cavaliere, che a metà mese era balzato al secondo posto tra le forze del centrodestra con un salto di ben 5 punti di percentuali, superando il 13% dei consensi: il dato più alto dalle elezioni Politiche del 2018. Inoltre, a livello nazionale, il centrodestra tutto cresce a vista d'occhio, sorpassando il 50%.