Mollicone: "Strage di Bologna? Si cerca un teorema". La sinistra: "Meloni smentisca"

Le polemiche sula strage di Bologna non sembrano destinate a spegnersi rapidamente. L'intervento di Federico Mollicone, deputato Fdi e presidente della Commissione cultura alla Camera, su La Stampa ha generato reazioni dalle opposizioni. Dalle colonne del quotidiano, l'onorevole ha ribadito che, come ha detto Giorgia Meloni, " le sentenze hanno rilevato la matrice neofascista " e vanno rispettate, " ma bisogna capire se le sentenze hanno rispettato le garanzie processuali. Qualsiasi tecnico super partes lo confermerebbe ".

A detta dell'onorevole " si cerca di creare un teorema come è accaduto a Berlusconi per decenni facendolo diventare addirittura il referente della mafia " e per questo " non possiamo accettare come dogmi sentenze che non stanno rispettando le garanzie di un giusto processo. È ora di farla finita con questa ipocrisia ". A Mollicone hanno replicato diversi esponenti del Partito democratico, tra i quali Simona Malpezzi, secondo la quale " Giorgia Meloni ha il dovere di farci sapere cosa ne pensa delle gravi dichiarazioni del presidente della commissione cultura di FdI ". E ancora, sempre da X, il senatore dem Filippo Sensi sostiene che l'intervista di Mollicone " lascia senza parole. Come senza parole lascia che questa assurdità sia diventata la versione dei fatti del partito di maggioranza relativa, del governo e della premier. Una doppiezza offensiva ".

L'ex governatore della Regione Emilia-Romagna, ora eurodeputato, Stefano Bonaccini, ha dichiarato che " Mollicone ribalta la storia e sovverte i fatti, denunciando pubblicamente gli stessi atti della magistratura. Davanti a questo ennesimo tentativo di riscrivere la storia contro tutto e tutti, non spetta più a noi smentirlo, ma direttamente a Giorgia Meloni ". Quindi, ha aggiunto, " la presenza di Mollicone nell'aula di Montecitorio è già in sè uno schiaffo alla dignità del Parlamento e la sua permanenza alla presidenza di una commissione autorevole come quella della Cultura e dell'istruzione della Camera è impossibile ". Per questa ragione, conclude Bonaccini, " se Meloni non lo toglie da lì e non lo caccia dal suo partito significa che ne condivide le affermazioni eversive. Saremmo allora di fronte a un problema decisamente più grave ".

Dal M5s, il deputato Gaetano Amato definisce " allarmante e delirante " l'intervista di Mollicone e aggiunge: " Ci piacerebbe sapere cos'hanno da dire Giorgia Meloni e il ministro Sangiuliano. Condividono le tesi di Mollicone e la sua è la posizione ufficiale di FdI? Non scappino e rispondano ". Il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, colloca l'onorevole Mollicone " tra gli squadristi che alla Camera aggredì il deputato Donno ".

non stupiscono dunque le frasi sulla strage di Bologna. Meraviglia che presieda ancora una Commissione. Forse è più chiaro perché non rinunciano alla fiamma. La puzza di fascismo non si cancella con una grisaglia

Per questo, aggiunge, "".