Monti promuove Meloni e bacchetta il M5S: "Superbonus? Una patrimoniale alla rovescia"

La strana coppia Monti-Meloni colpisce ancora. Dal superbonus alla manovra finanziaria, passando per il ruolo della premier in Europa, il senatore Mario Monti spende delle buone parole nei confronti dell’esecutivo. Durante l’ultima puntata di Tagadà, in onda su La7, l’ex premier ha promosso la legge di Bilancio varata dall’esecutivo e, allo stesso tempo, ha bacchettato la bandierina ideologica targata 5stelle: “Il Superbonus? È una tassa patrimoniale alla rovescia” .

Differenze politiche a parte, che ci sono e rimarranno come giusto che sia, Monti non è la prima volta che lancia un assist al governo di centrodestra e, in particolare, a Giorgia Meloni. Pochi giorni fa, nel merito della discussione in Aula sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, Monti aveva lodato la leader di Fratelli d’Italia.

" Questo patto di stabilità non è accettabile – aveva spiegato Monti nel suo intervento - È un'Europa con lo specchietto retrovisore. Era un'occasione per rilanciare gli investimenti pubblici". "Sarei lieto se lei in caso di necessità usasse il veto" , aveva aggiunto rivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio. Un messaggio lucido verso il governo e, soprattutto, verso le opposizioni ideologiche dell’asse dem-grillini.

Lo stesso refrain positivo utilizzato nella sua ultima intervista. Gli argomenti cambiano ma il giudizio di Monti rimane positivo. Nel merito della legge di Bilancio l’ex premier è chiaro: "Ci sono alcuni aspetti buoni nella manovra di bilancio – dice Monti parlando con Tiziana Panella - a me piace la non proroga del superbonus. La norma grillina per eccellenza, secondo il senatore, “era stato un errore di diversi governi e era stato un errore dal punto di vista della finanza pubblica perché ha creato un'enormità di disavanzo”. La definizione di Monti è una stoccata a Giuseppe Conte e soci.

#tagada "Mi ha risposto in modo non aggressivo. Meloni europea sia nel merito sia nel metodo", il giudizio del senatore a vita Mario Monti sulla premier https://t.co/lIpF9Oz7Ys — La7 (@La7tv) December 20, 2023