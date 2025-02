Chat rubate, pronta la controffensiva di Fdi

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si placano le polemiche per la pubblicazioni del contenuto di alcune vecchie chat in casa Fdi, che hanno creato non pochi imbarazzi nel centrodestra, per alcuni giudizi sprezzanti formulati nei confronti della Lega e di Salvini. Fratelli d'Italia ha dato mandato ai propri legali di predisporre dei ricorsi in sede penale e civile, chiedendo anche un risarcimento danni, senza escludere la possibilità di un reclamo da presentare al Garante della privacy. Perché se c'è una cosa lampante, in questa storia, è che siamo di fronte ad una palese violazione della "corrispondenza", come si può chiamare, con un termine un po' retrò, la divulgazione a mezzo stampa di comunicazioni private avvenute via social.

Le chiacchiere in libertà, com'è noto, sono state raccolte in un libro intitolato "Fratelli di chat", del giornalista Guido Salvini, e diffuse in anteprima dal Fatto Quotidiano. Evidente l'irritazione di chi (la Lega) ha ricevuto taluni epiteti, tipo "bimbominchia", come Giovanbattista Fazzolari, attuale sotrtosegretario alla presidenza del Consiglio, avrebbe apostrofato il leader della Lega Matteo Salvini. Dovendo contestualizzare bisogna ricordare che quelle frasi non sono di oggi né tantomeno di alcuni mesi fa, ma risalgono ad anni addietro, quando la Lega ancora era al governo alleata con il Movimento 5 Selle. Sembra poco ma si tratta di un'era politica fa. Scontato che vi fosse acrimonia oltre che divergenze di vedute.

La linea nel partito della presidente del Consiglio è quella di gettare acqua sul fuoco, sottolineando che, prima di tuttio, siamo in presenza di "una chiara violazione della privacy". Meglio inoltre evitare inutili commenti. C'è inoltre forte interesse, da parte dei dirigenti di Fdi, insieme ai loro avvocati, di controllare minuziosamente tutte le chat "incriminate", per cercare di capire meglio come possano essere andate le cose.



Da via della Scrofa assicurano che i contenuti di queste chat non andranno a turbare i rapporti con la Lega: "Siamo tranquilli", viene spiegato, "non c'è una sola frase scorretta nei confronti del Carroccio da quando è iniziata la campagna elettorale del 2022 e la stagione governo. Quelle frasi risalgono a quando non eravamo alleati: c'erano posizioni diverse in Parlamento, era un'altra epoca. Anche le cose che ci dicevamo in pubblico erano diverse". La tesi dunque è costa: un conto era quando la Lega stava col M5S, altra cosa è quando abbiamo iniziato a fare politica insieme e ci siamo presentati alle elezioni, vincendole e andando al governo del Paese.

Matteo Salvini preferisce glissare. Anche di fronte alla pesante accusa, rivolta alla Lega, di essere un movimento senza onore che non mantiene le promesse. "Personalmente ho le spalle larghe - dice il segretario del Carroccio - quando si critica invece un movimento unico, straordinario come la Lega, sicuramente mi infastidisco, il giudizio sull'onore non lo lascio decidere a nessun altro, abbiamo qualche decennio di storia, abbiamo 501 sindaci, abbiamo i governatori più apprezzati d'Italia e fra i più apprezzati d'Europa, quindi lascio giudicare ai cittadini chi mantiene le promesse o meno". E ancora: "Oggi noi offriamo all'intera maggioranza la possibilità di mantenere una promessa elettorale con onore. Che siano i fatti a parlare poi, non sono un guardone, non sbircio le chat, non entro nella vita privata del prossimo, il fatto che io sia fidanzato con Maria Francesca non comporta ragionamenti politici di altro genere né mai mi permetterei di commentare la vita privata o le vicende private di nessun altro. Sicuramente questi sgradevoli epiteti risalenti ad anni fa quando Lega e Fratelli d'Italia non erano insieme hanno un peso, se fossero fatti domani avrebbe un peso evidentemente diverso - avverte - .

Io mi trovo molto bene in questa maggioranza, lavoro molto bene sia con Fratelli d'Italia che con Forza Italia".

Tutto chiaro e lineare. Resta da capire quanto, a livello umano, certe frasi possano aver lasciato il segno.