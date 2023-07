"Pagliacci", "Siete la casta". È scontro totale tra M5S e Fdi

Ha deciso di terminare il proprio discorso con un insulto contro i senatori del centrodestra, presenti in Aula per discutere della mozione di sfiducia individuale al Movimento Cinque Stelle contro Daniela Santanchè. Ettore Licheri, ex capogruppo dei pentastellati a Palazzo Madama, non è riuscito a proprio contenersi e, proprio sul finire del suo attacco alla ministra del Turismo, si è rivolto direttamente ai parlamentari della maggioranza etichettandoli con un pesante epiteto: "Pagliacci".

Le offese contro chi sostiene Santanchè

L'esponente politico di opposizione, ben consapevole che i numeri avrebbero dato certamente (e nettamente) ragione alla Santanchè, se la prende direttamente con i partiti di centrodestra che hanno difeso in tutte queste settimane l'esponente di Fratelli d'Italia e si lascia andare direttamente alla pesante offesa. Queste le sue ultime parole al Senato. " Non vi parleremo di avvisi di garanzia, ma di opportunità politica che è il rispetto dell'immagine e della reputazione del Paese. È sbagliata la vostra scelta di rifugiarvi nella vostra casa delle libertà e sbarrare le finestre, siete stati eletti ma il popolo di elettori non è un salvacondotto per fare di tutto. È sbagliata questa idea, che avete, di potere. Dopo questa sfiducia, resterà una ministra dello Stato che allo stato deve 1 mln e 2mila euro di tasse non pagate e resteranno i suoi dipendenti e fornitori rimasti per strada. E se volete continuare a ridere, ridete pure pagliacci! ".

Immediatamente, all'interno dell'Aula, è scoppiata una bagarre: ai banchi dei gruppi che sostengono il governo si sono subito levate grida di protesta. Il presidente Ignazio La Russa richiama all'ordine il senatore grillino e riporta l'ordine in Assemblea: " Poteva risparmiarsi l'offesa ai suoi colleghi ", dichiara la seconda carica dello Stato. Pochi minuti dopo arriva il momento di Alberto Balboni, capogruppo di FdI: " Non è con gli insulti che il Movimento Cinque Stelle recupererà la verginità politica che ha definitivamente perduto - è la ferma reazione del senatore del partito guidato da Giorgia Meloni -. Dovevate aprire quest'aula come una scatoletta di tonno e invece nella casta vi siete integrati perfettamente ".

"I risultati dimostrano la capacità del ministro"