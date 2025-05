"Muoiono persone", "Non fare lo sciacallo". Scontro di fuoco Telese-Carfagna sul referendum

Guerre e referendum sono stati al centro di due accesi dibattiti a L'Aria che Tira e ai due estremi del tavolo si sono confrontati Luca Telese e Mara Carfagna. L'astensione o meno dal voto del prossimo giugno per i quesiti referendari è tema di grande attualità, tra i promotori di opposizione, politica e civile,, che invitano tutti ad andare al voto e la maggioranza che, al contrario, preferirebbe l'astensione. Anche i conflitti in Medioriente e Ucraina sono tema di accese conversazioni anche nel dibattito pubblico italiano. In tv le guerre e le strategie per raggiungere il cessate il fuoco o, più ottimisticamente, la pace, accendono discussioni sempre più animate e una delle ultime è stata registrata nel corso de L'Aria che tira, il programma condotto su La7 da David Parenzo.

Scontro sul quorum del referendum

Trai momenti più accesi c'è stato il confronto sul referendum e, in particolare, sul quorum che, ha sottolineato Carfagna, non l'ha inventato " né La Russa, né Renzi, né altri. È stato inserito dai costituenti per proteggere il parlamento dagli assalti referendari, sennò il parlamento fa una legge oggi e domani magari il 10% del corpo elettorale si reca alle urne e cancella quella legge. Quindi è una ratio, che si regge su questo principio ". A me sembra, ha aggiunto Carfagna, " una battaglia tutta interna alla sinistra, perché è abbastanza divertente che la sinistra di oggi chieda di abrogare norme approvate dalla sinistra di ieri. Schlein chiama il partito a votare l'abrogazione di norme che lo stesso partito, guidato da Renzi, allora aveva approvato. Credo sia legittimo che chi non condivide lo strumento referendario come iniziativa per abrogare quelle norme, o chi non condivide il merito dei quesiti referendari, si astenga ". La replica di Telese è partita da lontano, con le accusa alla maggioranza: " Voi non fate le leggi... ".

Ma Carfagna lo ha fermato subito: " Sei simpatico ma fai il tribuno e fai i comizi, e io ti lascio fare ". La controreplica di Telese non si è fatta attendere, incentrata sul quesito del lavoro: " Muoiono delle persone, dopo non fate i comunicati". Ma Carfagna ha invitato il giornalista a "non fare lo sciacallo sulla morte... Vergogna ". L'onorevole ha ricordato che i referendum riguardano solamente un pezzo dei problemi del mercato del lavoro " e tutti i problemi che riguardano il mercato del lavoro si devono risolvere e affrontare in maniera organica. Ed è quello che è stato fatto una settimana fa, quando addirittura i sindacati si sono dichiarati soddisfatti. E siccome tu devi fare la polemica e la fai tirando in ballo i morti da sciacallo... ".

Scontro sul conflitto israelo-palestinese

Partendo dalla guerra in Ucraina per sfociare poi nella guerra tra Israele e Gaza, tutto è iniziato dalla notizia di un possibile incontro in Turchia tra Volodymy Zelensky e Vladimir Putin il prossimo 15 maggio. Il presidente ucraino ha accettato di partecipare al vertice e ha invitato il suo omologo russo a fare altrettanto, ma gli osservatori internazionali nutrono perplessità sulla possibilità che Putin si presenti. La discussione nello studio di La7 si è articolata sul piano della strategia europea per raggiungere un accordo. " Per me la pace non è la resa, quindi l'obiettivo non è continuare la guerra ma evitare una resa dell'Ucraina, perché l'Occidente dev'essere fermo nella difesa di alcuni valori tra i quali la sovranità territoriale, l'integrità territoriale, la difesa delle libertà occidentali. È questo quello che sta facendo l'Occidente ". A quel punto, Telese è intervenuto con una replica a Carfagna, spostando il focus principale della discussione: " Facciamolo anche a Gaza allora ".

Certamente, ma sovranità di Gaza retta da chi, da Hamas? La sovranità di Gaza retta da chi? Dall'organizzazione terroristica di Hamas?

il 7 ottobre quando Hamas è entrata nelle case isreaeliane e ha seviziato e torturato, ucciso e preso in ostaggio donne, bambini e anziani

L'onorevole a quel punto, però, ha messo in evidenza alcune differenze: "". Tutto è iniziato, ha proseguito l'onorevole, "".