"Il Cav? Elly non usi il mio nome". La lezione di Renzi alla Schlein

Il botta e risposta tra Matteo Renzi ed Elly Schlein sembrerebbe non vedere la fine. È infatti da almeno due giorni che i due continuano a replicarsi reciprocamente dopo la manifestazione organizzata a Roma dal Movimento 5 Stelle contro le politiche sul lavoro messe in campo del governo Meloni. Tutto era cominciato dall'annuncio dell'attuale segretaria del Partito Democratico di volere partecipare al corteo grillino al fianco di Giuseppe Conte.

A tal proposito Enrico Borghi, ex esponente del Pd recentemente approdato a Italia Viva in polemica proprio per l'operato della nuova leadership, aveva commentato così: " Non s'era mai visto il leader della sinistra italiana rincorrere così un altro partito, intrupparsi nel corteo di altri sostenendo tesi altrui, rendersi subalterno. La mia solidarietà ai riformisti del Pd, che spero prendano atto di questa deriva ".

Poi, era stato lo stesso Renzi a rincarare la dose con su Twitter. Il giorno dopo la battuttaccia di Beppe Grillo sulle "brigate di cittadinanza" l'ex presidente del Consiglio aveva infatti postato: " Delirio dei Cinque Stelle ieri sul palco di Roma: aver mandato a casa Conte per portare Mario Draghi a Chigi è stata un'operazione difficile e rischiosa ma ne andremo fieri per sempre. Poi vedo Elly Schlein rincorrere il corteo grillino e domando ai riformisti del Pd: ma davvero volete finire così la vostra esperienza politica? ". Insomma, il tema della subalternità del nuovo corso dei dem nei confronti dei pentastellati era ritornato in auge nello scorso weekend e pare proprio che alla Schlein non sia piaciuto parecchio questo attacco renziano.