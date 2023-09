"Nessun rimpasto". E Salvini smentisce chi gufa contro il governo

Matteo Salvini fa il punto della situazione del ponte sullo stretto di Messina a 100 giorni dall'insediamento del Cda di SdM. A margine dell'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il presidente e l'ad della società Stretto di Messina, Giuseppe Recchi e Pietro Ciucci, il leader della Lega ha l'occasione di parlare dello stato dei lavori del ponte e non solo. Ai giornalisti che gli chiedono se sia alle porte un rimpasto di governo, Salvini assicura in maniera netta: " Lo escludo. L'obiettivo è andare avanti per cinque anni con questa squadra e questa maggioranza. Il resto mi interessa men che zero ".

Una smentita categorica nei confronti di tutti quei gufi che, per qualche ora, si erano aggrappati alle parole del capogruppo leghista alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari, il quale si era limitato semplicemente affermare che, in un'ipotesi peregrina, l'idea di rimettere mano alla squadra di governo " non sarebbe una tragedia ". Salvini assicura poi in maniera inequivocabile: " C'è totale fiducia e totale sintonia in Giorgia Meloni e nell'intero governo ".

Salvini: "L'Italia merita rispetto"

Nella giornata in cui si sono celebrati i funerali laici di stato di Giorgio Napolitano a Montecitorio, si è tenuto anche un breve incontro privato tra la premier Meloni ed Emmanuel Macron. Salvini annuncia che domani il presidente del Consiglio riferirà dei temi affrontati con il presidente francese "domani in Consiglio dei ministri ". A proposito di rapporti internazionali, tuttavia, il vicecapo di governo non sfugge agli interrogativi riguardanti i rapporti con la Germania dopo la notizia che il governo tedesco finanzia alcune Ong nel Mediterraneo.

" Dall'Europa e dagli altri paesi europei mi aspetto rispetto - dichiara Salvini -. L'Italia non penso che stia finanziando associazioni private che gestiscono l'immigrazione o altri business in altri Paesi europei. Quindi mi aspetto altrettanto dalla Germania ". Questo perché " se le Ong tedesche portassero migranti in Germania nulla questio, se li lasciano in Italia è un problema ". Matteo Salvini non pensa solamente alla Germania: " Io sono a processo per una nave spagnola finanziata da realtà spagnole che invece di andare in Spagna è arrivato in Italia, a processo ci sono io, quindi io mi aspetto rispetto e collaborazione ".

Copertura garantita per il ponte sullo Stretto