Bilaterale Meloni-Macron a Palazzo Chigi: focus sull'immigrazione

Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si scambiano una veloce stretta di mano a Montecitorio, a pochi passi dalla sala dei ministri dove sta per arrivare la salma del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. È invece con l’attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, che il numero uno dell’Eliseo si intrattiene per diversi minuti in un colloquio favorito dall’interprete. Con la presidente del Consiglio, d’altra parte, ci sarà il tempo per fare il punto fra qualche ora, in un faccia a faccia che dovrebbe tenersi a Palazzo Chigi e durante il quale si affronterà certamente anche il dossier immigrazione. Si tratterà, a quanto si apprende, di un " tête-à-tête senza delegazioni ", con "al centro dell'incontro il tema dell'immigrazione". Al termine del colloquio riservato non sono previste dichiarazioni da parte dei leader.

Il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato portato nella sala dei ministri alla Camera, accompagnato dalla moglie Clio e dai familiari. Durante il passaggio in transatlantico, in un silenzio rotto solo dagli scatti dei fotografi e dal messaggio ricevuto da un telefonino, gli hanno reso omaggio le massime autorità italiane e i rappresentanti degli Stati stranieri, schierati sul lato del tappeto rosso: il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Repubblica Sergio Napolitano, con a fianco il presidente della Repubblica federale di Germania Frank-Walter Steinmeier, e a seguire il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente emerito della Repubblica francese François Hollande, gli altri alti rappresentanti esteri, e a chiudere la fila la premier Giorgia Meloni e la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra. Nella sala dei ministri, da programma, prima delle esequie laiche in Aula, i capi di Stato esteri si avvicendano per un momento di raccoglimento.