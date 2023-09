Napolitano, è il giorno dei funerali: per la prima volta si tengono a Montecitorio

Si tengono a Palazzo di Montecitorio i funerali di Stato laici di Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica scomparso lo scorso 22 settembre all'età di 98 anni: è la prima volta nella storia d'Italia che le esequie vengono celebrate all'interno dell'Aula della Camera dei Deputati. Il feretro del senatore a vita, col relativo corteo funebre, partità da Palazzo Madama, che ha ospitato negli ultimi giorni la camera ardente, ha percorso corso del Rinascimento, piazza Argentina, passando per piazza Venezia, via del Corso, fino a piazza Montecitorio dove arriverà intorno alle ore 11.30. Per un tratto il solo carro è stato scortato dai Corazzieri. Qua si svolgeranno i gli onori militari e sarà eseguito l'inno nazionale.

La cerimonia all'interno dell'Aula di Montecitorio inizierà con un intervento del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, seguito da un minuto di silenzio e da un successivo intervento del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Poi sono previsti i discorsi del figlio Giulio e della nipote Sofia May, della Presidente della Fondazione Italiadecide Anna Finocchiaro, dell'ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presidente di Civita Gianni Letta, del Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, del Cardinale Gianfranco Ravasi e di Giuliano Amato, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

Ai funerali di Stato di Napolitano è prevista la presenza di alcuni capi di Stato esteri fra cui il presidente francese Emmanuel Macron e quello tedesco Frank-Walter Steinmeier. Poi il presidente emerito francese François Hollande, quello albanese Bajram Begaj, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino Alessandro Scarano e Adele Tonnini accompagnati dal Ministro degli esteri Luca Beccari, il presidente emerito della Repubblica d'Austria Heinz Fischer, il presidente emerito della Repubblica del Portogallo Aníbal Cavaco Silva, il presidente emerito della Repubblica di Slovenia Borut Pahor e la Duchessa Sophie di Edimburgo membro della Famiglia Reale del Regno Unito.