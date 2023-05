"Nessun invito". "Presenza ministri sempre gradita": lo scambio tra Musumeci e Quirinale

Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in Emilia-Romagna nelle zone colpite dall'alluvione come segno di vicinanza delle istituzioni alle popolazioni martoriate dal forte maltempo dei giorni scorsi e ai sindaci dei comuni colpiti. Dopo un primo sopralluogo in elicottero a Modigliana, uno dei comuni più martoriati, il Capo dello Stato è stato poi accolto dal governatore Stefano Bonaccini e dal sindaco Giancarlo Jader Dardi. Dopo la tappa a Forlì, in Piazza Saffi, per salutare i volontari impegnati nelle prime fasi dell'emergenza, ci sono state le visite a Cesena, Ravenna, Lugo e Faenza. " Tutta l'Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce. C'è l'esigenza che si rilanci. È un'esigenza nazionale ", ha dichiarato Mattarella, che ha posto l'attenzione sullo spirito di coraggio e impegno che ha trovato.

Nelle stesse ore in cui Sergio Mattarella stava visitando le zone fortemente colpite dalle alluvioni il 16 e 17 maggio scorso, è arrivata una precisazione da parte del ministro della Protezione civile e delle politiche del mare, Nello Musumeci, riguardo all'assenza di esponenti del governo durante le varie tappe del Capo dello Stato in Emilia-Romagna. " Sono contento che anche il Presidente della Repubblica sia oggi sui luoghi alluvionati, come ha fatto tutto il governo e come ha fatto per due volte la presidente del Consiglio. Peccato che oggi non ci sia nessuno del governo a illustrare al Capo dello Stato le criticità - ha dichiarato l'ex presidente della Regione Sicilia durante un'intervista negli studi di RaiNews24 -. Nessuno è stato invitato. Non fa niente, l'importante è arrivare ai risultati ". A chi chiede al ministro Musumeci il motivo per il quale non sia stato chiamato nessun esponente dell'esecutivo ad accompagnare questa visita della Prima Carica dello Stato, l'ex governatore siciliano si limita a rispondere: " Questo non lo so, nessuno è stato invitato ".

