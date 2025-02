"Nessuno spionaggio su giornalisti". Il governo fa luce sul caso spyware

Ascolta ora 00:00 00:00

Nessun giornalista è stato sottoposto al controllo dell'intelligence. Lo assicura una nota di Palazzo Chigi in merito del caso dello spyware che ha colpito, fra gli altri, il capomissione di Mediterranea Saving Humans Luca Casarini e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Il suddetto software, realizzato dall'azienda israeliana Paragon Solutions, è venduto ad almeno 35 governi e nelle scorse ore sia l'Ong sia il giornalista Cancellato avevano chiesto di far luce sulla circostanza.

Il caso è stato subito chiarito da Palazzo Chigi con una precisazione che non lascia spazio a dietrologie. "In merito a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa su presunte attività di spionaggio che avrebbero riguardato operatori dell'informazione, la Presidenza del Consiglio esclude che siano stati sottoposti a controllo da parte dell'intelligence, e quindi del governo, i soggetti tutelati dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), compresi i giornalisti", si legge nella nota governativa.

Nel medesimo comunicato viene inoltre spiegato che, "trattandosi di una questione che il governo considera di particolare gravità", sulla questione è stata attivata l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn), che dipende dalla presidenza del Consiglio. Acn - si legge nella nota di Palazzo Chigi - "ha interloquito con lo studio legale Advant, incaricato dalla società WhatsApp Ireland Limited: emerge che le utenze italiane interessate finora appaiono essere sette. Non è stata comunicata ad Acn l'identità dei titolari di tali utenze, che sono stati informati direttamente dalla stessa società, a tutela della loro privacy".

Dalla medesima interlocuzione - prosegue il comunicato - "si ricava che le utenze fino ad ora coinvolte appartengono a numeri con prefissi telefonici riconducibili, oltre all'Italia, ai seguenti Paesi: Belgio, Grecia, Lettonia, Lituania, Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. WhatsApp Ireland Limited è la società di Meta che opera nel mercato europeo, il che spiega perché le informazioni emerse riguardino esclusivamente Paesi dell’Unione Europea".

Per ogni altra questione di competenza dell’intelligence relativa all’uso degli strumenti in questione, la Presidenza del Consiglio - conclude la nota - "conferma la sua disponibilità a riferire all’organismo parlamentare preposto al controllo dell’attività dei servizi (".